Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Гранада
Футбол. Зарубежный
14.06
Шальке-04
Байер
11
Футбол. Зарубежный
14.06
БАТЭ
Шахтер С
22
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал
Эйбар
31
Футбол. Зарубежный
14.06
Реал Сосьедад
Осасуна
11
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
15:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. Ее слова доступны на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Наверх
Источник: РИА "Новости"
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры.

Тарасова призвала болельщиков запастись терпением. «Нужно наблюдать процесс набора мастерства», — подчеркнула специалист.

Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что Плющенко стал тренером сборной, сообщалось 14 июня. Этот статус он получил после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, которая ранее занималась в группе Этери Тутберидзе.

Позднее Плющенко рассказал о незамеченных ранее способностях новой ученицы. Он заявил, что процесс тренировок идет неплохо, а Трусова — «большая труженица». Он заметил, что спортсменка на сборах уже прыгнула новый четверной прыжок — риттбергер.

Читайте также
 Популярная певица выложила фото топлес и получила выговор от матери
Жена Малкина заговорила о зависти россиян к американцам
Белоус: Кокорину по силам выступать в клубах пяти ведущих лиг
Участник двух ЧМ по футболу умер из-за коронавируса
Мхитаряна хотят сделать частью громкой сделки «Арсенала»
Целая команда 30-летних игроков не может найти работу в КХЛ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Российский театр показал «Вишневый сад» в игре Minecraft
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь