Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Тарасова призвала болельщиков запастись терпением. «Нужно наблюдать процесс набора мастерства», — подчеркнула специалист.
О том, что Плющенко стал тренером сборной, сообщалось 14 июня. Этот статус он получил после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, которая ранее занималась в группе Этери Тутберидзе.
Позднее Плющенко рассказал о незамеченных ранее способностях новой ученицы. Он заявил, что процесс тренировок идет неплохо, а Трусова — «большая труженица». Он заметил, что спортсменка на сборах уже прыгнула новый четверной прыжок — риттбергер.