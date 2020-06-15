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18:35 (мск), источник: Sport24

Школа Загитовой выложила видео последнего звонка с участием фигуристки

Центр спорта и образования «Самбо-70» показал видео с последнего звонка олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В этом году фигуристка закончила 11-й класс.

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«Я хочу искренне поблагодарить школу «Самбо-70 за те возможности, которые она мне дала. Хочу сказать спасибо учителям, тренерам, администрации и всем тем, кто помогает детям достичь побед в спорте и успехов в учебе. Но главные результаты работы школы — и в этом я убедилась на собственном опыте — воспитание личности, готовой к любым испытаниям.

Я поздравляют «Самбо-70″ с 50-летним юбилеем. Надеюсь, что мы все встретимся осенью этого года в Кремлевском дворце, чтобы с размахом отметить этот большой юбилей», — произнесла Загитова на видео.

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Загитова помимо победы в личном первенстве на ОИ-2018 является обладательницей серебряной медали Игр в командных соревнованиях, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при по фигурному катанию.

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