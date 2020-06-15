Школа Загитовой выложила видео последнего звонка с участием фигуристки

«Я хочу искренне поблагодарить школу «Самбо-70 за те возможности, которые она мне дала. Хочу сказать спасибо учителям, тренерам, администрации и всем тем, кто помогает детям достичь побед в спорте и успехов в учебе. Но главные результаты работы школы — и в этом я убедилась на собственном опыте — воспитание личности, готовой к любым испытаниям.