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22:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала наделение фигуриста Евгения Плющенко статусом тренера сборной России.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?

Ранее стало известно, что Плющенко стал одним из тренеров, работающих с национальной командой.

«Что за бред. Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко», — цитирует Тутберидзе Instagram-аккаунт Super.ru.

В мае фигуристка Александра Трусова объявила о переходе от Тутберидзе под руководство Плющенко.

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