Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала наделение фигуриста Евгения Плющенко статусом тренера сборной России.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала наделение фигуриста Евгения Плющенко статусом тренера сборной России.
Ранее стало известно, что Плющенко стал одним из тренеров, работающих с национальной командой.
«Что за бред. Тренеров сборной штук 50, в том числе Плющенко», — цитирует Тутберидзе
В мае фигуристка Александра Трусова объявила о переходе от Тутберидзе под руководство Плющенко.