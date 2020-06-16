Авербух сравнил группу Тутберидзе с СССР

Источник: РИА "Новости"

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?

Специалист заявил, что каждая империя сначала набирает силу, а затем входящие в нее субъекты требуют самоопределения. То же самое, по мнению Авербуха, произошло и у подопечных Тутберидзе. В группе сложилась высокая конкуренция, при этом каждой фигуристке кажется, что тренер уделяет ей меньше внимания, чем другим.

Авербух также упомянул советчиков, которые «дуют в уши» молодым спортсменкам. Именно с вышеперечисленными причинами, по мнению специалиста, связано большое количество случаев ухода фигуристок от Тутберидзе к другим тренерам.

6 мая стало известно о переходе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, тренировавшейся под руководством Тутберидзе, в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Новость о смене 15-летней фигуристкой наставника вызвала резонанс в СМИ и среди фанатов.