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15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Авербух сравнил группу Тутберидзе с СССР

Призер олимпийских игр в фигурном катании и хореограф Илья Авербух сравнил группу Этери Тутберидзе с СССР. Такой комментарий специалист дал на канале Надежды Стрелец в YouTube.

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Источник: РИА "Новости"
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18
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18
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Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?

Специалист заявил, что каждая империя сначала набирает силу, а затем входящие в нее субъекты требуют самоопределения. То же самое, по мнению Авербуха, произошло и у подопечных Тутберидзе. В группе сложилась высокая конкуренция, при этом каждой фигуристке кажется, что тренер уделяет ей меньше внимания, чем другим.

Авербух также упомянул советчиков, которые «дуют в уши» молодым спортсменкам. Именно с вышеперечисленными причинами, по мнению специалиста, связано большое количество случаев ухода фигуристок от Тутберидзе к другим тренерам.

6 мая стало известно о переходе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, тренировавшейся под руководством Тутберидзе, в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Новость о смене 15-летней фигуристкой наставника вызвала резонанс в СМИ и среди фанатов.

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