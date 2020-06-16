Липницкая сделает перерыв в шоу. Она ждет ребенка
В ближайшее время 22-летняя олимпийская чемпионка станет матерью.
В ближайшее время 22-летняя олимпийская чемпионка станет матерью.
В жизни олимпийской чемпионки Сочи Юлии Липницкой — большие перемены. В ближайшее время она и ее бойфренд — бывший фигурист Владислав Тарасенко — ждут ребенка. 22-летняя фигуристка официально завершила карьеру два года назад, и с тех пор выступала только в шоу. Во время новогодних праздников-2020 она исполняла роль Золушки в ледовом спектакле Евгения Плющенко, а в начале февраля — давала
Первым о беременности Липницкой сообщил в блоге спортивный агент и менеджер Андрей Митьков. Достоверность данной информации подтвердили и источники «СЭ». По их словам, Юлия должна стать матерью уже в ближайшие недели. Это значит, что теоретически она сможет не пропускать предстоящие новогодние шоу. Кроме того, на февраль 2021 года Липницкая анонсировала новые
Юлия — одна из немногих фигуристок, которая широко известна за пределами спортивного сообщества. В дни сочинской Олимпиады, которая стала пиком в короткой карьере фигуристки, она влюбила в себя всю нашу страну и многих людей за ее пределами — при том, что во время Игр-2014 Юлия провела на льду в общей сложности всего 16 минут. Вообще,
В Сочи первая звездная подопечная Этери Турберидзе завоевала не личный, а менее престижный — командный титул. Но все равно уровень ее популярности в стране был таким, о котором спортсмен в 15 лет не может даже мечтать. После Игр-2014 она подписала хороший рекламный контракт, но лишения, которым девушка подвергала себя во время подготовки к Олимпиаде, стоили слишком дорого. Начались травмы, возникли проблемы с анорексией и прочие неприятности. В конце концов осенью 2015-го Липницкая решилась на полную перезагрузку — сменила тренера и начала самостоятельную жизнь в Сочи.
Сверхусилия привели к девятому и седьмому месту на чемпионатах России, которые оставили Липницкую вне сборной — наступило время Медведевой и других более молодых звезд. После этого Юлия всерьез рассматривала варианты перехода в парное катание или в танцы. Но в итоге сдалась, и в 19 лет объявила о завершении карьеры. При этом
Действительно, Юлия говорила, что по своему характеру плохо приспособлена к жизни селебрити, она слишком закрытый человек. Однако ей все равно пришлось искать себя в обычной жизни — Липницкая пробовала себя в роли комментатора, выступала в шоу и даже открыла совместную школу фигурного катания с Еленой Ильиных. Кстати, олимпийская чемпионка в танцах на льду стала матерью в январе этого года. У них с артистом балета Сергеем Полуниным родилась девочка.
Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время
из-заего непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова.
Владислав — фигурист, который в свое время подавал большие надежды. Другие в группу Этери Тутберидзе не попадают. Именно в ней молодой человек и познакомился с олимпийской чемпионкой. СМИ писали, что ушла из «Хрустального» пара также синхронно: якобы Тарасенко заступился за Липницкую, не побоявшись конфликта с тренером.
В 2015 году 18-летний фигурист выиграл финал Кубка России среди кандидатов в мастера спорта, участвовал в юниорской серии «Гран-при», но после ухода из «Хрустального» пропал с радаров. Липницкая уехала тренироваться к Алексею Урманову и вскоре завершила карьеру. Тарасенко приезжал к ней в Сочи, так что вместе пара довольно давно. В прошлом году сообщалась об их совместной работе в академии «Ильиных-Липницкой» и отдыхе в Исландии.