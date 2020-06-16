Липницкая сделает перерыв в шоу. Она ждет ребенка

Источник: Спорт-Экспресс

В жизни олимпийской чемпионки Сочи Юлии Липницкой — большие перемены. В ближайшее время она и ее бойфренд — бывший фигурист Владислав Тарасенко — ждут ребенка. 22-летняя фигуристка официально завершила карьеру два года назад, и с тех пор выступала только в шоу. Во время новогодних праздников-2020 она исполняла роль Золушки в ледовом спектакле Евгения Плющенко, а в начале февраля — давала мастер-классы в Японии. Но теперь Юлии придется сделать перерыв в своей артистической и педагогической деятельности.

Первым о беременности Липницкой сообщил в блоге спортивный агент и менеджер Андрей Митьков. Достоверность данной информации подтвердили и источники «СЭ». По их словам, Юлия должна стать матерью уже в ближайшие недели. Это значит, что теоретически она сможет не пропускать предстоящие новогодние шоу. Кроме того, на февраль 2021 года Липницкая анонсировала новые мастер-классы для японских детей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FNOg-nW3BaQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чем знаменита Липницкая

Юлия — одна из немногих фигуристок, которая широко известна за пределами спортивного сообщества. В дни сочинской Олимпиады, которая стала пиком в короткой карьере фигуристки, она влюбила в себя всю нашу страну и многих людей за ее пределами — при том, что во время Игр-2014 Юлия провела на льду в общей сложности всего 16 минут. Вообще, более-менее успешная карьера Липницкой во взрослом фигурном катании уложилась всего в пять месяцев — с октября 2013-го по март 2014 года.

В Сочи первая звездная подопечная Этери Турберидзе завоевала не личный, а менее престижный — командный титул. Но все равно уровень ее популярности в стране был таким, о котором спортсмен в 15 лет не может даже мечтать. После Игр-2014 она подписала хороший рекламный контракт, но лишения, которым девушка подвергала себя во время подготовки к Олимпиаде, стоили слишком дорого. Начались травмы, возникли проблемы с анорексией и прочие неприятности. В конце концов осенью 2015-го Липницкая решилась на полную перезагрузку — сменила тренера и начала самостоятельную жизнь в Сочи.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Юлия Липницкая в необычной фотосессии

Сверхусилия привели к девятому и седьмому месту на чемпионатах России, которые оставили Липницкую вне сборной — наступило время Медведевой и других более молодых звезд. После этого Юлия всерьез рассматривала варианты перехода в парное катание или в танцы. Но в итоге сдалась, и в 19 лет объявила о завершении карьеры. При этом кто-то посчитал ее «жертвой системы», а кто-то обвинял фигуристку в том, что она не справилась с бременем славы, которая обрушилась на нее после Олимпиады-2014.

Действительно, Юлия говорила, что по своему характеру плохо приспособлена к жизни селебрити, она слишком закрытый человек. Однако ей все равно пришлось искать себя в обычной жизни — Липницкая пробовала себя в роли комментатора, выступала в шоу и даже открыла совместную школу фигурного катания с Еленой Ильиных. Кстати, олимпийская чемпионка в танцах на льду стала матерью в январе этого года. У них с артистом балета Сергеем Полуниным родилась девочка.

Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова. Юлия Липницкая — «Матч ТВ»

Кто такой Владислав Тарасенко

Владислав — фигурист, который в свое время подавал большие надежды. Другие в группу Этери Тутберидзе не попадают. Именно в ней молодой человек и познакомился с олимпийской чемпионкой. СМИ писали, что ушла из «Хрустального» пара также синхронно: якобы Тарасенко заступился за Липницкую, не побоявшись конфликта с тренером.