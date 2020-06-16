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19:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. Ее слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"
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19
фотографий
19
фотографий
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры.

Роднина назвала случившееся закономерным, так как под руководством Плющенко теперь выступает спортсменка сборной страны Александра Трусова. «Это не назначение и не возведение в ранг, это нормальный процесс», — посчитала она.

Депутат добавила, что тренер сборной получает новую зарплату, но какую именно — ей неизвестно. «Но у нас в фигурном катании таких ставок, как в футболе, в хоккее, нет. Здесь, наверное, сравнивать даже нельзя», — отметила она.

О том, что Плющенко стал тренером сборной, сообщалось 14 июня. Этот статус он получил после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Трусовой из группы другого специалиста Этери Тутберидзе. Собственную академию «Ангелы Плющенко» бывший фигурист открыл еще в апреле 2017 года.

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