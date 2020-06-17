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17 июня, источник: Комсомольская правда

Перед Олимпиадой в Сочи он вернулся к своей любимой. Кто такой Владислав Тарасенко, от которого Липницкая ждет ребенка

22-летняя олимпийская чемпионка Сочи подтвердила, что скоро станет мамой.

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Источник: Комсомольская правда
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8
фотографий
Российская фигуристка Юлия Липницкая снялась в необычной фотосессии для журнала PROСПОРТ.

Полной неожиданностью для всех стала новость о том, что главная героиня Олимпиады-2014 в Сочи Юлия Липницкая ждет ребенка. Об этом сообщил во вторник, 16 июня, спортивный агент Андрей Митьков у себя в соцсетях. И то, о чем только говорили и шептались последние годы, прояснилось. Ходило немало слухов о том, Юлия Липницкая встречается с бывшим фигуристом группы Этери Тутберидзе Владиславом Тарасенко. Липницкая известна тем, что достаточно скрытная и не любит большой публичности. Тем более, у ее поклонников вызвало немало вопросов тот факт, что Юлия у себя в личном Инстаграме не оставляла постов более полугода. Перерыв был с 18 января аж до 5 июня, когда Липницкую бросились все поздравлять с днем рождения.

Когда же вскрылось, что Юля беременна, то Липницкая была расстроена, что новость сообщили раньше нее:

— Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова, — сказала Юлия Липницкая в интервью «Матч ТВ».

И выдала гневную тираду в адрес инсайдера, который первым сказал про то, что Юлия Липницкая ждет ребенка:

— Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, не понятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в своё время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин.

К слову, после того, как было объявлено о том, что Липницкая ждет ребенка, то Юля закрыла свой аккаунт в Инстаграме. Оставив вокруг себя только проверенных фанатов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так кто же такой Владислав Тарасенко, покоривший сердце Юлии Липницкой? Он на год старше олимпийской чемпионки. Но в его активе нет таких же громких титулов. В свое время с 2007 по 2013 годы спортсмен катался в Санкт-Петербурге в группе у Алексея Мишина. И в юном возрасте он спокойно побеждал нынешних звезд российского фигурного катания среди мужчин — Александра Самарина, Дмитрия Алиева. Ну, а потом же Тарасенко вернулся в Москву, где продолжил тренировки у того же тренера, с которым работал раньше — Этери Тутберидзе. С Этери Георгиевной Тарасенко работал в ее ранние годы, когда она еще не была топ-звездой мирового фигурного катания среди наставников.

Когда же настало время Олимпиады в Сочи-2014, то Тарасенко и Липницкая уже встречались, пишет «Спорт день за днем». А когда же Юлия решилась уйти из «Хрустального» к Алексею Урманову, то он ее поддержал. Хотя родители Липницкой были против их общения, посчитав, что это плохо скажется на карьере. Последняя победа Тарасенко — выигрыш финала Кубка России 2015 года.

После чего он даже пробовал свои силы в парном катании, встав в пару с Никой Осиповой. Но занял только четвертое место на турнире Мемориал Панина в 2017 году. Ну, а в тот год как раз о завершении своей спортивной карьеры объявила Юлия Липницкая.

И тогда Тарасенко стал помогать своей подруге в работе ее академии — постоянно помогая на сборах рядом и принимая участие в мастер-классах.

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