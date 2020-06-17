Тутберидзе приступила к работе на базе в Новогорске после карантина
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе присоединилась к работе со своей группой фигуристов в подмосковном
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе присоединилась к работе со своей группой фигуристов в подмосковном
Группа Тутберидзе работает на базе в Новогорске с 1 июня под руководством тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Тутберидзе находилась на карантине после возвращения из США.
«Верно, она начала работать с фигуристами в Новогорске, как только у нее закончился карантин и она прошла тестирование, которое показало отсутствие коронавирусной инфекции», — сказал Коган по телефону.