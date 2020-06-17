Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осасуна
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
17.06
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
17.06
Боруссия Д
Майнц
02
Футбол. Зарубежный
17.06
РБ Лейпциг
Фортуна Д
22
Футбол. Зарубежный
17.06
Байер
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
17.06
Аугсбург
Хоффенхайм
13
Футбол. Зарубежный
17.06
Эйбар
Атлетик
22
Футбол. Зарубежный
17.06
Вальядолид
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
17.06
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17.06
Айнтрахт Ф
Шальке-04
21
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
17 июня, источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе приступила к работе на базе в Новогорске после карантина

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе присоединилась к работе со своей группой фигуристов в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск», сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Группа Тутберидзе работает на базе в Новогорске с 1 июня под руководством тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Тутберидзе находилась на карантине после возвращения из США.

«Верно, она начала работать с фигуристами в Новогорске, как только у нее закончился карантин и она прошла тестирование, которое показало отсутствие коронавирусной инфекции», — сказал Коган по телефону.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Финал в Петербурге перенесен: УЕФА утвердил формат ЛЧ
«Ростов»: шестеро с коронавирусом, 42 человека на карантине
Кипер «Астон Виллы» зашел с мячом в ворота, но гол не засчитали
СМИ: Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года
Плющенко высказался о выступлении российских спортсменов на ОИ
У «Реала» есть пять дней, чтобы убедить хавбека «Ренна»
Президент «Наполи» планирует продать хавбека за 100 млн евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь