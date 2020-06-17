«Карантин дал Загитовой шанс». Самая опытная российская фигуристка — о возвращении олимпийской чемпионки
Мнение Алены Леоновой, которая застала Слуцкую, а теперь соперничает с 15-летними ученицами Тутберидзе.
Мнение Алены Леоновой, которая застала Слуцкую, а теперь соперничает с 15-летними ученицами Тутберидзе.
— Алена, перед новым сезоном, конечно, интересно, готовитесь ли вы к следующему, тренируетесь ли?
— Тренируюсь дома и бегаю по парку. Последний раз на льду была на предпоследней неделе марта.
— Как колено?
— Без нагрузок оно меня не беспокоит.
— А ледовых тренировок в Петербурге нет, потому что отсутствует федеральная база? Получается, Питер как провинция
— У нас есть каток рядом с училищем олимпийского резерва. И в принципе можно было бы в теории его открыть, заселиться туда, но речь об этом не шла. За городом есть центр «Игора». Но пока вроде бы никто так туда и не поехал, предложений лично мне с мужем (фигуристом Антоном Шулеповым. — Прим. «СЭ») не было, мы катаемся в разных группах. Все ждем 1 июля, когда откроется наша академия.
— Межсезонье по сути закончилось, для вас что в нем главное событие?
— Я бы сначала сказала про сам сезон, потому что для меня самым ярким моментом была победа напарника по группе Димы Алиева на чемпионате России и Европы. Мы с Антоном очень переживали за Диму, смотрели трансляцию. Рада, что у него получился отличный сезон.
Межсезонье — переход Саши Трусовой к Жене Плющенко, который все обсуждают. Я считаю, это нормальная ситуация. Переходы случаются, и как раз в межсезонье и должны проходить. У каждого фигуриста своя причина их делать.
Я не вижу в ее переходе ничего катастрофического. Наоборот, хочу, чтобы у Саши все получилось. В этом сезоне она много чего хотела, но не сложилось. Надеюсь, в следующем она выстрелит. Как ракета!
— Есть предпосылки? Было много скепсиса насчет этого решения.
— Насколько я знаю, она восстановила все четверные, даже говорят, риттбергер добавила. Если у нее уже началась такая удачная тенденция, дальше будет только лучше.
— Добавлю событие от себя — Загитова начала тренировки, и это не похоже на поведение человека, который собирается уйти. Значит, возвращается?
— Алине как раз ввиду этого карантина выпал шанс. Все затормозились, все заново набирают форму, и ей представляется возможность влиться в эту элиту. Просто тренируясь и показывая те результаты, которые у нее уже были. Ей не обязательно сейчас гнаться за четверными, достаточно сделать то, что она уже умеет, и она будет на высоте. Хотя зная характер Алины, она будет всегда стремиться еще выше, становиться с каждым сезоном лучше. Я не сомневаюсь, что она вернется. Она сто процентов вернется.
— А на высоте — это что?
— Если брать чемпионат России, главный старт года, то это тройка. Она ей по силам. Если она вернет позиции даже не прошлого сезона, а скорее олимпийского. Понятно, что она выросла, и тяжелее делать эти элементы. Но если она этот контент Алина будет делать без сучка и задоринки, судьи ее оценят щедро.
— Вы одна из немногих в нашем фигурном катании, у кого действительно длительная карьера, хотя многие уходят еще до достижения совершеннолетия. Каковы аргументы в пользу продолжения?
— Это уже как наркотик, твоя жизнь немыслима без этого. Я даже не представляю, что умею делать лучше, чем кататься. Я не могу подвести людей, которые смотрят мои выступления, ждут их. На места я уже не обращаю внимания. Мне важно самой быть довольной.
— Рубрика «вопрос от ISU»: что делать с минимальным возрастом?
—
— Для вас пубертат был сложным? Вы же основных успехов достигли после 20 лет.
— Тогда был другой уровень конкуренции. Ты мог не делать все пять тройных и все равно стоять на подиуме чемпионата мира. Сейчас все гонятся за четверными, и это круто. Стоять на месте — это не
по-русски.И я очень рада, что именно наши девочки двигают этот спорт вперед.
— Можете дать совет молодым фигуристкам, Щербаковой той же, Валиевой, Трусовой — как кататься столько лет с удовольствием? Или, наоборот, им это не нужно?
— Не люблю я давать советы, потом за них прилетает. (смеется) Давайте это будет оценочное суждение — девчонки, которые сейчас на виду, уже вцепились в это дело и своего не отдадут. Даже видно, как их глаза горят. Они много готовы отдать для фигурного катания, их не надо уговаривать. Эти девочки будут кататься и кататься много.
— Нельзя обойти вниманием еще одну российскую фигуристку, Евгению Медведеву. Переход Рики Кихиры к Брайану Орсеру скажется на ее будущем, может помешать ей?
— Это никак на Женю не повлияет. Женя в моем понимании спокойная фигуристка и уверенная в себе как танк, ее ничем не собьешь. Наоборот, пускай у нее будет сильный
— Вам приходилось
— Никогда. Не представляю даже, что это такое. У нас сейчас большая команда, и тебе всегда
— Получается, дружба в фигурном катании есть, даже между конкурентами?
— Конечно. Только на льду мы соперники, на самом деле все общаются.
— Не всем так кажется в мире фигурного катания, есть ощущение.
— Я по себе сужу, понятно, что сколько спортсменов, столько и мнений. Но я и на старте не замыкаюсь в себе, никаких проблем с общением не было.
— Завершая про женское одиночное: кто выиграет Олимпиаду-2022?
— Так, а кто у нас туда поедет? Валиева может ехать? Значит, она и выиграет. И мое пожелание — чтобы мы увидели там Лизу Туктамышеву, буду болеть за то, чтобы она отобралась.
— Если четверные будут, можно и с Валиевой побороться.
— Вполне.
— После такой долгой карьеры есть идеи по новым образам в будущем, в этом сезоне, неужели еще все не скатано?
— Не знаю, остались еще композиции, которые мне нравятся. Но не буду раскрывать, какие — пусть это будет сюрпризом.
— Вы начинали карьеру еще при системе 6,0. Тогда было не больше возможностей для демонстрации образа?
— Был нюанс, что музыку со словами не разрешали. Хотелось прям попасть на гала, чтобы показательный номер откатать под музыку со словами, которая тебе нравится. А как только разрешили — все перешли на Рахманинова, Кармен и Щелкунчика. Не поймешь нас, фигуристов. (смеется).
— То есть впечатление, что сейчас фигурное катание стало более стандартизированным, ошибочно?
— Есть такое впечатление.
С каждым годом правила меняются в сторону ужесточения, что уже не знаешь, как из штанов вылезти, чтобы показать оригинальность. Программы становятся одинаковыми.
— Если бы была возможность, какое правило бы добавили?
— Сложно сходу придумать. Разве что нечто нереальное — разрешить делать сальто, «колесо», некие акробатические элементы.
— А была программа за последние годы, которая вас реально поразила?
— Я балдею от образов Нэйтана Чена. Прошлогодняя и нынешняя произвольная.
— Хотя катается он в «пижамах».
— Да, он не заморачивается, ему не нужен
— И тут должен быть вопрос про костюм вашего мужа Антона Шулепова со звездой Давида, который вызвал большой резонанс в прошлом году, обвинения чуть ли не в нацизме. Он хочет продолжать двигаться в ту же сторону, играть на грани?
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—
— Смотря что скажешь. Но согласна, что это присутствует.
Мне вообще не нравится, когда люди делятся на кланы и начинают между собой войну в интернете.
— Мы, журналисты,
— В основном проблема в броских заголовках. Понятно, что хочется внимание акцентировать. Но иногда читаешь основной текст, он не соответствует названию. Ну и бывает, что коверкают мысли. Но это решается довольно просто — согласованием текста со спортсменом перед публикацией. А в целом мне кажется, вы все темы охватываете, и это хорошо.
— Давайте рискнем охватить такую тему — ролик Евгения Плющенко и его семьи с призывом идти на голосование по поправкам в Конституцию. Стоит ли фигуристам участвовать в подобном?
— Это рискованно. Думаю, большинство людей знают, на что идут, когда выкладывают такие ролики. Я бы такого не сделала.
— У вас есть понимание, чем заниматься в будущем после завершения карьеры? Точно не политика, как вижу. Тренерская работа?
— Она особо не привлекает, это очень сложная психологически вещь. Мое — постановка программ. Хочу постоянно
— Трусовой искали хореографа после перехода. Саше поставите программу, если она позвонит?
— Думаю, да. Ей бы никак не отказала. (смеется).
— Ваше шоу, которое намечалось на 25 апреля, состоится?
— Очень хочется устроить, но пока не представляю, как и когда. Если начнется сезон, то все будут тренироваться. Надеюсь, оно состоится, но перенесется на свободную дату в другом месяце.
— Вы
— Вообще прекрасно. Еще хватит на несколько сезонов.
Просто когда я выйду на лед, первым делом должна проверить, как мое колено будет реагировать на новые нагрузки. Тогда буду исходить из ситуации. Если все хорошо — еще покатаюсь.
Дмитрий Кузнецов