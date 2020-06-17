«Карантин дал Загитовой шанс». Самая опытная российская фигуристка — о возвращении олимпийской чемпионки

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Вице-чемпионка мира Алена Леонова — личность для российского фигурного катания уникальная. В 29 лет она продолжает выступления, хотя по меркам нынешней женской одиночки это сродни возвращению в ворота футбольной сборной России Станислава Черчесова. Или Елены Вяльбе на лыжню. Нынешних лидеров сборной она старше в два раза.

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Вице-чемпионка мира 2012 года заходит на свой 15-й соревновательный сезон во взрослом катании. Азарта ни на льду, ни в разговоре о своем виде спорта меньше не стало. В разговоре с «СЭ» Алена высказала свое мнение о ярких событиях в российском женском одиночном катании, поругала журналистов и рассказала о планах на будущее.

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Надеюсь, после перехода Трусова выстрелит, как ракета

— Алена, перед новым сезоном, конечно, интересно, готовитесь ли вы к следующему, тренируетесь ли?

— Тренируюсь дома и бегаю по парку. Последний раз на льду была на предпоследней неделе марта.

— Как колено?

— Без нагрузок оно меня не беспокоит.

— А ледовых тренировок в Петербурге нет, потому что отсутствует федеральная база? Получается, Питер как провинция какая-то. Всем надо ехать в Новогорск или Кисловодск.

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— У нас есть каток рядом с училищем олимпийского резерва. И в принципе можно было бы в теории его открыть, заселиться туда, но речь об этом не шла. За городом есть центр «Игора». Но пока вроде бы никто так туда и не поехал, предложений лично мне с мужем (фигуристом Антоном Шулеповым. — Прим. «СЭ») не было, мы катаемся в разных группах. Все ждем 1 июля, когда откроется наша академия.

— Межсезонье по сути закончилось, для вас что в нем главное событие?

— Я бы сначала сказала про сам сезон, потому что для меня самым ярким моментом была победа напарника по группе Димы Алиева на чемпионате России и Европы. Мы с Антоном очень переживали за Диму, смотрели трансляцию. Рада, что у него получился отличный сезон.

Межсезонье — переход Саши Трусовой к Жене Плющенко, который все обсуждают. Я считаю, это нормальная ситуация. Переходы случаются, и как раз в межсезонье и должны проходить. У каждого фигуриста своя причина их делать.

Я не вижу в ее переходе ничего катастрофического. Наоборот, хочу, чтобы у Саши все получилось. В этом сезоне она много чего хотела, но не сложилось. Надеюсь, в следующем она выстрелит. Как ракета!

— Есть предпосылки? Было много скепсиса насчет этого решения.

— Насколько я знаю, она восстановила все четверные, даже говорят, риттбергер добавила. Если у нее уже началась такая удачная тенденция, дальше будет только лучше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CALgBOuoAEK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CALgBOuoAEK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CALgBOuoAEK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-14T19:16:54+00:00">14 Май 2020 в 12:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Добавлю событие от себя — Загитова начала тренировки, и это не похоже на поведение человека, который собирается уйти. Значит, возвращается?

— Алине как раз ввиду этого карантина выпал шанс. Все затормозились, все заново набирают форму, и ей представляется возможность влиться в эту элиту. Просто тренируясь и показывая те результаты, которые у нее уже были. Ей не обязательно сейчас гнаться за четверными, достаточно сделать то, что она уже умеет, и она будет на высоте. Хотя зная характер Алины, она будет всегда стремиться еще выше, становиться с каждым сезоном лучше. Я не сомневаюсь, что она вернется. Она сто процентов вернется.

— А на высоте — это что?

— Если брать чемпионат России, главный старт года, то это тройка. Она ей по силам. Если она вернет позиции даже не прошлого сезона, а скорее олимпийского. Понятно, что она выросла, и тяжелее делать эти элементы. Но если она этот контент Алина будет делать без сучка и задоринки, судьи ее оценят щедро.

Олимпиаду-2022 выиграет Валиева

— Вы одна из немногих в нашем фигурном катании, у кого действительно длительная карьера, хотя многие уходят еще до достижения совершеннолетия. Каковы аргументы в пользу продолжения?

— Это уже как наркотик, твоя жизнь немыслима без этого. Я даже не представляю, что умею делать лучше, чем кататься. Я не могу подвести людей, которые смотрят мои выступления, ждут их. На места я уже не обращаю внимания. Мне важно самой быть довольной.

— Рубрика «вопрос от ISU»: что делать с минимальным возрастом?

— Все-таки стоит повысить, мне кажется. До 17 лет. Просто чтобы сами слова senior и junior (Взрослый и молодежный. — Прим. «СЭ») оправдывали себя, чтобы было взрослое осознанное катание. А юниоры пусть катаются среди юниоров. Так было, когда начинала я, было более гармонично, молодые девочки не выходили на взрослый уровень досрочно, а катались по юниорам, что называется, до упора. Понятно, тогда люди не делали то, что вытворяют на льду сейчас.

— Для вас пубертат был сложным? Вы же основных успехов достигли после 20 лет.

— Тогда был другой уровень конкуренции. Ты мог не делать все пять тройных и все равно стоять на подиуме чемпионата мира. Сейчас все гонятся за четверными, и это круто. Стоять на месте — это не по-русски. И я очень рада, что именно наши девочки двигают этот спорт вперед.

— Можете дать совет молодым фигуристкам, Щербаковой той же, Валиевой, Трусовой — как кататься столько лет с удовольствием? Или, наоборот, им это не нужно?

— Не люблю я давать советы, потом за них прилетает. (смеется) Давайте это будет оценочное суждение — девчонки, которые сейчас на виду, уже вцепились в это дело и своего не отдадут. Даже видно, как их глаза горят. Они много готовы отдать для фигурного катания, их не надо уговаривать. Эти девочки будут кататься и кататься много.

— Нельзя обойти вниманием еще одну российскую фигуристку, Евгению Медведеву. Переход Рики Кихиры к Брайану Орсеру скажется на ее будущем, может помешать ей?

— Это никак на Женю не повлияет. Женя в моем понимании спокойная фигуристка и уверенная в себе как танк, ее ничем не собьешь. Наоборот, пускай у нее будет сильный спарринг-партнер, тем более что Женя заикалась о том, чтобы учить четверной сальхов. А у Рики были хорошие попытки этого прыжка. У них будет хороший тандем, мне кажется.

— Вам приходилось когда-нибудь бороться за внимание тренера?

— Никогда. Не представляю даже, что это такое. У нас сейчас большая команда, и тебе всегда кто-то подскажет.

— Получается, дружба в фигурном катании есть, даже между конкурентами?

— Конечно. Только на льду мы соперники, на самом деле все общаются.

— Не всем так кажется в мире фигурного катания, есть ощущение.

— Я по себе сужу, понятно, что сколько спортсменов, столько и мнений. Но я и на старте не замыкаюсь в себе, никаких проблем с общением не было.

— Завершая про женское одиночное: кто выиграет Олимпиаду-2022?

— Так, а кто у нас туда поедет? Валиева может ехать? Значит, она и выиграет. И мое пожелание — чтобы мы увидели там Лизу Туктамышеву, буду болеть за то, чтобы она отобралась.

— Если четверные будут, можно и с Валиевой побороться.

— Вполне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9hryiIpaHf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9hryiIpaHf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9hryiIpaHf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kamila Valieva (@kamilavalieva26)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-09T20:28:52+00:00">9 Мар 2020 в 1:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Я не стала бы сниматься в роликах, как Плющенко. Это рискованно

— После такой долгой карьеры есть идеи по новым образам в будущем, в этом сезоне, неужели еще все не скатано?

— Не знаю, остались еще композиции, которые мне нравятся. Но не буду раскрывать, какие — пусть это будет сюрпризом.

— Вы начинали карьеру еще при системе 6,0. Тогда было не больше возможностей для демонстрации образа?

— Был нюанс, что музыку со словами не разрешали. Хотелось прям попасть на гала, чтобы показательный номер откатать под музыку со словами, которая тебе нравится. А как только разрешили — все перешли на Рахманинова, Кармен и Щелкунчика. Не поймешь нас, фигуристов. (смеется).

— То есть впечатление, что сейчас фигурное катание стало более стандартизированным, ошибочно?

— Есть такое впечатление.

С каждым годом правила меняются в сторону ужесточения, что уже не знаешь, как из штанов вылезти, чтобы показать оригинальность. Программы становятся одинаковыми.

— Если бы была возможность, какое правило бы добавили?

— Сложно сходу придумать. Разве что нечто нереальное — разрешить делать сальто, «колесо», некие акробатические элементы.

— А была программа за последние годы, которая вас реально поразила?

— Я балдею от образов Нэйтана Чена. Прошлогодняя и нынешняя произвольная.

— Хотя катается он в «пижамах».

— Да, он не заморачивается, ему не нужен какой-то мажорный костюм. (смеется) Он даже в тренировочном выглядит эффектно. Постановки очень необычные, их хочется пересматривать.

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— И тут должен быть вопрос про костюм вашего мужа Антона Шулепова со звездой Давида, который вызвал большой резонанс в прошлом году, обвинения чуть ли не в нацизме. Он хочет продолжать двигаться в ту же сторону, играть на грани?

— Во-первых, не было такой цели. У меня закрадывались сомнения изначально, но мне ответили: «Ален, все будет нормально!» С Димы Алиева же когда-то крест, часть костюма, попросили снять на церемонии награждения. Но в данном случае костюм был подобран под образ, никакого злого умысла. И он будет продолжать придумывать интересные костюмы. Может быть, не такие провокационные, но в пижаме точно не выйдет. Он вообще тонко подходит к выбору одежды.

— Какие-то ранимые люди стали в последнее время, нет? Неосторожно посмотришь, оговоришься — моментально политику примешивают.

— Смотря что скажешь. Но согласна, что это присутствует.

Мне вообще не нравится, когда люди делятся на кланы и начинают между собой войну в интернете.

— Мы, журналисты, что-то не так делаем в этом смысле? Сталкиваем лбами фигуристов, в таком роде?

— В основном проблема в броских заголовках. Понятно, что хочется внимание акцентировать. Но иногда читаешь основной текст, он не соответствует названию. Ну и бывает, что коверкают мысли. Но это решается довольно просто — согласованием текста со спортсменом перед публикацией. А в целом мне кажется, вы все темы охватываете, и это хорошо.

— Давайте рискнем охватить такую тему — ролик Евгения Плющенко и его семьи с призывом идти на голосование по поправкам в Конституцию. Стоит ли фигуристам участвовать в подобном?

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— Это рискованно. Думаю, большинство людей знают, на что идут, когда выкладывают такие ролики. Я бы такого не сделала.

— У вас есть понимание, чем заниматься в будущем после завершения карьеры? Точно не политика, как вижу. Тренерская работа?

— Она особо не привлекает, это очень сложная психологически вещь. Мое — постановка программ. Хочу постоянно кому-то что-нибудь поставить. Ставила фигуристам из Испании, Казахстана, у нас в младшей группе девочке. Меня приглашают в разные страны на мастер-классы, это мне тоже нравится, на предложения о шоу я тоже соглашаюсь. Есть варианты.

— Трусовой искали хореографа после перехода. Саше поставите программу, если она позвонит?

— Думаю, да. Ей бы никак не отказала. (смеется).

— Ваше шоу, которое намечалось на 25 апреля, состоится?

— Очень хочется устроить, но пока не представляю, как и когда. Если начнется сезон, то все будут тренироваться. Надеюсь, оно состоится, но перенесется на свободную дату в другом месяце.

— Вы как-то сказали, что «завершите кататься, когда кончится фантазия». Как с фантазией, Алена?

— Вообще прекрасно. Еще хватит на несколько сезонов.

Просто когда я выйду на лед, первым делом должна проверить, как мое колено будет реагировать на новые нагрузки. Тогда буду исходить из ситуации. Если все хорошо — еще покатаюсь.