Плющенко заявил, что обсуждал переход фигуристки Трусовой в свою группу еще два года назад

Источник: РИА "Новости"

Плющенко 6 мая сообщил ТАСС о переходе 15-летней спортсменки в его тренерскую группу. С 2016 года Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе. Фигуристка дебютировала на взрослом международном уровне в прошлом сезоне.

«Два года назад еще был звонок от папы [Трусовой], попросил увидеться и пообщаться, — сказал Плющенко. — Я тогда еще работал на маленькой площадке. Он приехал и спросил, что вы думаете, я сказал, что не могу ее взять на сегодняшний день, потому что у меня маленькая площадка, и мы не сможем тренироваться. Стали думать, а потом пришло время, и они пришли ко мне — у меня тогда уже была большая площадка — и сказали, что хотят перейти».

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Плющенко отметил, что не предлагал спортсменке участие в шоу или спектаклях. «Они, может быть, и сами это понимают, но диалога на эту тему у нас не было, — сказал специалист. — У нас были разговоры со стороны профессионального спорта — как нам выиграть чемпионаты мира, Европы, России, Олимпийские игры».

«Многие говорят, что я переманил Сашу финансово, но у нее семья, скажем так, состоятельная, — сказал Плющенко. — Им эти деньги вообще не нужны. У меня не было никогда мыслей, во всяком случае я не думал об этом на сегодняшний день, чтобы кого-то переманивать».

Трусова, являющаяся первой в истории исполнительницей четверных лутца, флипа и тулупа у женщин, завоевала две золотые медали этапов Гран-при. В финале серии, а также на чемпионатах России и Европы она была бронзовым призером.