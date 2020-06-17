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23:11 (мск), источник: Sport24

Плющенко: Против России идет очень сложная политика. Руководству надо жестче себя проявлять, даже атаковать

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дал интервью, в котором выразил мнение, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду даже под нейтральным флагом, а не отказываться от выступлений.

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Источник: РИА "Новости"
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры.

Он также отметил, что в настоящее время против России ведется очень сложная политика.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если, конечно же, выступать под своим флагом и отстаивать свой флаг и честь Российской Федерации — это, конечно, же мы воины, я всегда говорил, мы воины, мы спортсмены-воины, мы отстаиваем наше государство, мы отстаиваем свой триколор. И с флагом, конечно, надежнее, и приятнее, и, когда звучит гимн и возвышается флаг над всеми другими странами, за это мы тоже боремся. Но если мы не выиграем суд и нас пустят под нейтральным флагом, спортсмены должны ехать и выступать под нейтральным флагом. У них в сердце все равно должен быть гимн, у них в сердце должен быть флаг, страна, гордость за страну и борьба за страну. Я ставил себя на место, когда наших не пустили и пустили под нейтральным, а многих вообще не пустили, это, конечно, был ужас, это был удар по спортсменам, но я так же понимал — если произошла бы со мной такая история, я бы все равно поехал. И доказал бы, что мы все равно круче всех и мы лучше всех. Ну, сейчас политика против нас очень сложная со всех сторон. Где-то, может быть, жестче надо себя проявлять. Я имею в виду руководству. Не просто где-то брать нейтралитет, а, может быть, даже где-то и атаковать», — сказал Плющенко в эфире радио «КП».

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