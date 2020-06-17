«Это безумные деньги». Плющенко признался, что его школа приносит крупные убытки

«Это было три года назад. Это было спонтанно и случайно. Мой товарищ, у него был каток, он пригласил меня. Каток был небольшого размера. Площадки есть 30 на 60, 28 на 58 и 26 на 56. А эта еще меньше была. На начальную подготовку, когда дети приходят, НП — начальная подготовка. И мы начали заниматься этой историей. Я ходил с шести утра до шести вечера, стоял с детьми. И мне было интересно учиться новой работе. Общению с детьми научиться. И я это полюбил. Два года я просидел в этой школе, но я понимал, что роста не будет никакого, потому что мы катаемся на маленькой площадке. И если ты катаешься или плаваешь в десятиметровой площадке, а другой спортсмен проплывает 50 метров, понятно, что 50 метров, кто проплывает, тот и выиграет. И я вынужден был перейти, уйти из того катка, арендовать лед за свои деньги. И сделать школу. Вот я это сделал. Это безумные деньги, которые сейчас трачу ежемесячно. Мне этот бизнес, как многие скажут, он не приносит никаких доходов. Он у меня в убыток и на 12 миллионов рублей в год. Но я понимаю, для чего я это делаю. Во-первых, я могу себе это позволить, и, во-вторых, я хочу воспитать спортсменов», — сказал Плющенко в эфире радио «КП».