Плющенко хочет сделать из Трусовой универсального солдата
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко рассказал, как собирается работать с Александрой Трусовой.
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко рассказал, как собирается работать с Александрой Трусовой.
После окончания прошлого сезона 15-летняя Трусова решила покинуть группу Этери Тутберидзе и начать работать под руководством Плющенко.
«Для меня на сегодняшний день цель номер один в жизни — это воспитать и сделать из Трусовой универсального солдата. Универсальный солдат — это не только прыжковая составляющая, она должна научиться кататься, делать отличную подачу в хореографии. Чтобы Саша собирала залы не только своими четверными прыжками, но и интересными программами и красивыми движениями, хореографией», — приводит слова Плющенко «Радио Комсомольская правда».
«Я считаю Трусову одной из лучших в мире. Не зря же она попала в Книгу Гиннесса со своими прыжками несколько раз. Конечно, Саша толкнула фигурное катание вперед. Она поменяла мировоззрение женского фигурного катания, показав, что можно прыгать четверные, и не один. Это высочайший уровень спортсмена. Она — девочка с большим характером. Может быть, даже со сложным характером. Но только такие люди и бывают чемпионами. Она всегда ставит перед собой задачи и цели, стараясь их реализовать уже на сегодняшней тренировке, не перенося на следующий день. Мне это близко и мне это приятно», — добавил Плющенко.
В мае стало известно, что Трусова попала в Книгу рекордов Гиннеса как первая в истории женского одиночного катания спортсменка, исполнившая четверной флип на соревнованиях. Ранее Трусову также включили в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение четверного лутца и четверного тулупа на взрослых женских соревнованиях.