Плющенко хочет сделать из Трусовой универсального солдата

«Для меня на сегодняшний день цель номер один в жизни — это воспитать и сделать из Трусовой универсального солдата. Универсальный солдат — это не только прыжковая составляющая, она должна научиться кататься, делать отличную подачу в хореографии. Чтобы Саша собирала залы не только своими четверными прыжками, но и интересными программами и красивыми движениями, хореографией», — приводит слова Плющенко «Радио Комсомольская правда».

«Я считаю Трусову одной из лучших в мире. Не зря же она попала в Книгу Гиннесса со своими прыжками несколько раз. Конечно, Саша толкнула фигурное катание вперед. Она поменяла мировоззрение женского фигурного катания, показав, что можно прыгать четверные, и не один. Это высочайший уровень спортсмена. Она — девочка с большим характером. Может быть, даже со сложным характером. Но только такие люди и бывают чемпионами. Она всегда ставит перед собой задачи и цели, стараясь их реализовать уже на сегодняшней тренировке, не перенося на следующий день. Мне это близко и мне это приятно», — добавил Плющенко.