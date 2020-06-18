Российская фигуристка выступила за повышение минимального возраста в фигурном катании

— Все-таки стоит повысить, мне кажется. До 17 лет. Просто чтобы сами слова senior и junior (Взрослый и молодежный. — Прим. «СЭ») оправдывали себя, чтобы было взрослое осознанное катание. А юниоры пусть катаются среди юниоров. Так было, когда начинала я, было более гармонично, молодые девочки не выходили на взрослый уровень досрочно, а катались по юниорам, что называется, до упора. Понятно, тогда люди не делали то, что вытворяют на льду сейчас. Сейчас все гонятся за четверными, и это круто. Стоять на месте — это не по-русски. И я очень рада, что именно наши девочки двигают этот спорт вперед.