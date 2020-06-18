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13:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российская фигуристка выступила за повышение минимального возраста в фигурном катании

Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в интервью «СЭ» выступила за изменение возрастного ценза в женском одиночном катании.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сейчас он составляет 15 лет, Леонова предложила его поднять.

— Все-таки стоит повысить, мне кажется. До 17 лет. Просто чтобы сами слова senior и junior (Взрослый и молодежный. — Прим. «СЭ») оправдывали себя, чтобы было взрослое осознанное катание. А юниоры пусть катаются среди юниоров. Так было, когда начинала я, было более гармонично, молодые девочки не выходили на взрослый уровень досрочно, а катались по юниорам, что называется, до упора. Понятно, тогда люди не делали то, что вытворяют на льду сейчас. Сейчас все гонятся за четверными, и это круто. Стоять на месте — это не по-русски. И я очень рада, что именно наши девочки двигают этот спорт вперед.

— Можете дать совет молодым фигуристкам, Щербаковой той же, Валиевой, Трусовой — как кататься столько лет с удовольствием? Или, наоборот, им это не нужно?

— Не люблю я давать советы, потом за них прилетает. (смеется) Давайте это будет оценочное суждение — девчонки, которые сейчас на виду, уже вцепились в это дело и своего не отдадут. Даже видно, как их глаза горят. Они много готовы отдать для фигурного катания, их не надо уговаривать. Эти девочки будут кататься и кататься много. (Дмитрий Кузнецов).

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