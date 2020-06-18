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15:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко рассказал о многомиллионных убытках своей академии

Бывший фигурист Евгений Плющенко заявил, что вынужден тратить «безумные деньги» на поддержание собственной академии. Его слова приводит «Комсомольская правда».

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Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион признался, что академия не приносит никаких доходов. 37-летний Плющенко подчеркнул, что вкладывает в проект собственные средства. «Академия работает в убыток. 12 миллионов рублей в год. Правда, я могу себе это позволить. Главное — воспитать спортсменов», — заявил он.

14 июня Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России по фигурному катанию. Основным местом работы специалиста значится Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

В мае стало известно, что российская фигуристка Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе ради академии Плющенко. Событие вызвало резонанс среди экспертов и СМИ: экс-спортсмена обвинили в том, что он переманил фигуристку более выгодными финансовыми условиями. Позже Плющенко отверг эти обвинения.

Плющенко — трехкратный чемпион мира в одиночном катании. Он также дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

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