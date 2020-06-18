Стокгольм утвержден в качестве места проведения ЧМ по фигурному катанию 2021 года
ТАСС, 18 июня. Международный союз конькобежцев подтвердил право Стокгольма принять чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году. Об этом сообщает
ТАСС, 18 июня. Международный союз конькобежцев подтвердил право Стокгольма принять чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году. Об этом сообщает
Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 марта. Также ISU подтвердил, что чемпионат Европы состоится с 25 по 31 января в Загребе. Юниорский чемпионат мира пройдет в китайском Харбине с 1 по 7 марта.
ISU внес изменения в календарь юниорского
В 2020 году чемпионат мира должен был принять Монреаль, однако турнир был отменен