Стокгольм утвержден в качестве места проведения ЧМ по фигурному катанию 2021 года

Источник: РИА "Новости"

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова уверенно дебютировала на первом взрослом Гран-при, выиграв золото.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 марта. Также ISU подтвердил, что чемпионат Европы состоится с 25 по 31 января в Загребе. Юниорский чемпионат мира пройдет в китайском Харбине с 1 по 7 марта.

ISU внес изменения в календарь юниорского Гран-при сезона-2020/21. Заключительный этап серии пройдет в Риге с 14 по 17 октября. Первый этап примет Будапешт ( 9—12 сентября ), второй — Иокогама ( 16—19 сентября ), третий — Острава ( 23—26 сентября ), четвертый — Ташкент (30 сентября — 3 октября), пятый — Любляна ( 7—10 октября ). Решение о месте проведение финала будет принято на заседании совета ISU 6 июля.

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