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17:39 (мск), источник: ТАСС

Стокгольм утвержден в качестве места проведения ЧМ по фигурному катанию 2021 года

ТАСС, 18 июня. Международный союз конькобежцев подтвердил право Стокгольма принять чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

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Источник: РИА "Новости"
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Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова уверенно дебютировала на первом взрослом Гран-при, выиграв золото.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 марта. Также ISU подтвердил, что чемпионат Европы состоится с 25 по 31 января в Загребе. Юниорский чемпионат мира пройдет в китайском Харбине с 1 по 7 марта.

ISU внес изменения в календарь юниорского Гран-при сезона-2020/21. Заключительный этап серии пройдет в Риге с 14 по 17 октября. Первый этап примет Будапешт (9—12 сентября), второй — Иокогама (16—19 сентября), третий — Острава (23—26 сентября), четвертый — Ташкент (30 сентября — 3 октября), пятый — Любляна (7—10 октября). Решение о месте проведение финала будет принято на заседании совета ISU 6 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2020 году чемпионат мира должен был принять Монреаль, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

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