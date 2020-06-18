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18:30 (мск), источник: Sport24

Жена Плющенко Рудковская провела экскурсию по своему саду: видео

Известный музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Яна Рудковская, провела экскурсию по саду во дворе их дома.

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Источник: РИА "Новости"

В сторис в инстаграме Рудковская опубликовала видео, на которых показала ландшафтный дизайн угодий, а также рассказала, какие цветы она выращивает. Супруга фигуриста призналась, что очень любит пионы.

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Ранее Рудковская вместе с семилетним сыном Александром прокатились на квадроцикле по саду.

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