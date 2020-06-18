Жена Плющенко Рудковская провела экскурсию по своему саду: видео
Известный музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Яна Рудковская, провела экскурсию по саду во дворе их дома.
Известный музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, Яна Рудковская, провела экскурсию по саду во дворе их дома.
В сторис в инстаграме Рудковская опубликовала видео, на которых показала ландшафтный дизайн угодий, а также рассказала, какие цветы она выращивает. Супруга фигуриста призналась, что очень любит пионы.
Ранее Рудковская вместе с семилетним сыном Александром прокатились на квадроцикле по саду.