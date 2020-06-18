Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17.06
Манчестер Сити
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
17.06
Осасуна
Атлетико
05
Футбол. Зарубежный
19.06
Славия М
Смолевичи
Футбол. Премьер-лига
19.06
Крылья Советов
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
18:40 (мск), источник: Sport24

Аделина Сотникова продержалась без еды три дня и готова продолжить голодание

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова сообщила, что успешно прошла трехдневное голодание.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

При этом 23-летняя спортсменка заявила, что готова продолжить обходиться без еды и дальше.

«Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Я выдержала три дня и, думаю, можно пойти дальше. Конечно, есть очень сильно хочется. Но, думаю, надо идти», — сказала Сотникова на видео в сторис в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Сотникова трогательно поздравила с днем рождения младшую сестру Марию.

Читайте также
 Американская фигуристка ушла в порно после окончания карьеры. У нее уже 30 млн просмотров на Pornhub
Рита Дакота выругалась, комментируя обнаженное фото дочери Кафельникова
Золото «Зенита», проблемы ЦСКА, крах «Оренбурга»
Игнашевич стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
Роналду взяли, чтоб выигрывать финалы, он проиграл уже 2 в «Юве»
Газзаев призвал не засчитывать «Ростову» техническое поражение
Украинская теннисистка опубликовала откровенное фото в бикини
ЦСКА подписал контракт с российским форвардом, игравшим в НХЛ
«Достойно только презрительного смеха»: Василий Уткин — о «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь