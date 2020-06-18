Аделина Сотникова продержалась без еды три дня и готова продолжить голодание
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова сообщила, что успешно прошла трехдневное голодание.
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова сообщила, что успешно прошла трехдневное голодание.
При этом 23-летняя спортсменка заявила, что готова продолжить обходиться без еды и дальше.
«Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Я выдержала три дня и, думаю, можно пойти дальше. Конечно, есть очень сильно хочется. Но, думаю, надо идти», — сказала Сотникова на видео в сторис в инстаграме.
Ранее Сотникова трогательно поздравила с днем рождения младшую сестру Марию.