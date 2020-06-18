Аделина Сотникова продержалась без еды три дня и готова продолжить голодание

При этом 23-летняя спортсменка заявила, что готова продолжить обходиться без еды и дальше.

«Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Я выдержала три дня и, думаю, можно пойти дальше. Конечно, есть очень сильно хочется. Но, думаю, надо идти», — сказала Сотникова на видео в сторис в инстаграме.