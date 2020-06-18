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19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рига примет этап юниорского Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил заявку Риги на проведение этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21, сообщается в релизе ISU.

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Соревнования должны пройти с 14 по 17 октября. Стартовый этап юниорского Гран-при запланирован на 9—12 сентября в Будапеште.

Ранее ISU объявил об отмене этапов в канадском Ричмонде и словацком Кошице из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, ISU утвердил даты чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Турнир в столице Швеции пройдет с 22 по 28 марта. Чемпионат Европы-2021 состоится 25—31 января в Загребе, юниорский чемпионат мира в китайском Харбине — 1—7 марта.

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