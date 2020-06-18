Рига примет этап юниорского Гран-при по фигурному катанию
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил заявку Риги на проведение этапа юниорского
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил заявку Риги на проведение этапа юниорского
Соревнования должны пройти с 14 по 17 октября. Стартовый этап юниорского
Ранее ISU объявил об отмене этапов в канадском Ричмонде и словацком Кошице
Кроме того, ISU утвердил даты чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Турнир в столице Швеции пройдет с 22 по 28 марта. Чемпионат Европы-2021 состоится