Рига примет этап юниорского Гран-при по фигурному катанию

Соревнования должны пройти с 14 по 17 октября. Стартовый этап юниорского Гран-при запланирован на 9—12 сентября в Будапеште.

Кроме того, ISU утвердил даты чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Турнир в столице Швеции пройдет с 22 по 28 марта. Чемпионат Европы-2021 состоится 25—31 января в Загребе, юниорский чемпионат мира в китайском Харбине — 1—7 марта .