Юлия Липницкая ждёт ребёнка от фигуриста. Трогательная история любви учеников Тутберидзе
Владимир Тарасенко познакомился с будущей чемпионкой ещё до Олимпиады в Сочи.
Владимир Тарасенко познакомился с будущей чемпионкой ещё до Олимпиады в Сочи.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая до сих пор ассоциируется у болельщиков с образом милой девочки, влюбившей в себя абсолютно всех на Играх в Сочи.
Но время летит, и 22-летняя Юлия уже готовится стать мамой.
Семью она создаст с фигуристом. Да не просто фигуристом, а бывшим учеником Тутберидзе.
После того, как Липницкая завершила карьеру в 2017 году, о ней практически ничего не было слышно. Люди знали только о совместной с Еленой Ильиных работе в «Академии чемпионов», где титулованные фигуристки проводили
Папой в скором времени станет бывший фигурист Владислав Тарасенко, который не добился в спорте
Владислав начал свою карьеру у самой Этери Тутберидзе. Причём тогда Этери Георгиевна сама делала первые шаги на пути к успеху и ещё не была примой тренерского искусства.
В 2007 году Тарасенко на время ушёл от Тутберидзе к Алексею Мишину и провёл в «Юбилейном» шесть лет. Именно этот период стал самым успешным в карьере спортсмена. По юниорам он обыгрывал Александра Самарина, Андрея Лазукина, а в 2013 году на первенстве уже старшего возраста был сильнее Дмитрия Алиева.
Все они стали фигуристами уровня сборной России, а вот у Тарасенко не задалось. В год сочинской Олимпиады Владислав стал снова выступать за «Хрустальный», однако победа в финале Кубка России в 2015 году стала высшим достижением спортсмена, который попытал счастья в парном катании у Тамары Москвиной и вскоре завершил карьеру.
На одной из тренировок у Тутберидзе, ещё до Олимпиады в Сочи, Владислав и встретил милую девушку по имени Юлия. Молодые люди много времени проводили и на льду, и за его пределами. Симпатия быстро переросла в высокие чувства. Липницкая очень ценила, что Владислав был с ней в самые трудные моменты жизни. А их у олимпийской чемпионки было немало. Внезапная слава, травмы, анорексия — через всё это пройти в столь юном возрасте непросто.
Тарасенко поддержал свою возлюбленную, когда та решила уйти от Тутберидзе к Алексею Урманову и помог ей принять решение о завершении карьеры в 2017 году. К слову, фигурист сейчас работает вместе с Липницкой и Ильиных в «Академии чемпионов». Владислав и Юлия вместе уже долгие годы, поэтому новость о скором пополнении стала неожиданной для болельщиков и прессы, но не для близкого окружения ребят.
Липницкая мечтала объявить о беременности красиво, договорилась сделать это эксклюзивно для одного из телеканалов, однако информация утекла раньше времени.
«Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время
В любом случае такие пустяки не должны помешать счастью Владислава и Юлии. Они слишком давно вместе и через многое прошли вместе, чтобы обращать внимание на такое.
Остаётся только порадоваться за молодую пару, ещё раз поблагодарить Липницкую за те эмоции, которая она подарила нам на Играх в Сочи, и пожелать ей счастья в семейной жизни.
Александр Говоров