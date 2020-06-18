Юлия Липницкая ждёт ребёнка от фигуриста. Трогательная история любви учеников Тутберидзе

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Российская фигуристка Юлия Липницкая снялась в необычной фотосессии для журнала PROСПОРТ.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая до сих пор ассоциируется у болельщиков с образом милой девочки, влюбившей в себя абсолютно всех на Играх в Сочи.



Но время летит, и 22-летняя Юлия уже готовится стать мамой.



Семью она создаст с фигуристом. Да не просто фигуристом, а бывшим учеником Тутберидзе.

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Кто отец ребёнка?

После того, как Липницкая завершила карьеру в 2017 году, о ней практически ничего не было слышно. Люди знали только о совместной с Еленой Ильиных работе в «Академии чемпионов», где титулованные фигуристки проводили мастер-классы. Поэтому новость о том, что Юлия ждёт ребёнка, стала неожиданной. Ещё больше интриг было вокруг того, кто же станет отцом.



Папой в скором времени станет бывший фигурист Владислав Тарасенко, который не добился в спорте каких-то грандиозных успехов, но в спорте повидал немало интересного.



Владислав начал свою карьеру у самой Этери Тутберидзе. Причём тогда Этери Георгиевна сама делала первые шаги на пути к успеху и ещё не была примой тренерского искусства.

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В 2007 году Тарасенко на время ушёл от Тутберидзе к Алексею Мишину и провёл в «Юбилейном» шесть лет. Именно этот период стал самым успешным в карьере спортсмена. По юниорам он обыгрывал Александра Самарина, Андрея Лазукина, а в 2013 году на первенстве уже старшего возраста был сильнее Дмитрия Алиева.



Все они стали фигуристами уровня сборной России, а вот у Тарасенко не задалось. В год сочинской Олимпиады Владислав стал снова выступать за «Хрустальный», однако победа в финале Кубка России в 2015 году стала высшим достижением спортсмена, который попытал счастья в парном катании у Тамары Москвиной и вскоре завершил карьеру.

История любви

На одной из тренировок у Тутберидзе, ещё до Олимпиады в Сочи, Владислав и встретил милую девушку по имени Юлия. Молодые люди много времени проводили и на льду, и за его пределами. Симпатия быстро переросла в высокие чувства. Липницкая очень ценила, что Владислав был с ней в самые трудные моменты жизни. А их у олимпийской чемпионки было немало. Внезапная слава, травмы, анорексия — через всё это пройти в столь юном возрасте непросто.



Тарасенко поддержал свою возлюбленную, когда та решила уйти от Тутберидзе к Алексею Урманову и помог ей принять решение о завершении карьеры в 2017 году. К слову, фигурист сейчас работает вместе с Липницкой и Ильиных в «Академии чемпионов». Владислав и Юлия вместе уже долгие годы, поэтому новость о скором пополнении стала неожиданной для болельщиков и прессы, но не для близкого окружения ребят.

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Некрасивый слив о беременности

Липницкая мечтала объявить о беременности красиво, договорилась сделать это эксклюзивно для одного из телеканалов, однако информация утекла раньше времени.



«Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин. Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — приводят слова Липницкой «Аргументы и факты».

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBiRVZlq0Nk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от TeamLipnitskaya (@teamllipnitskaya)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-17T12:02:31+00:00">17 Июн 2020 в 5:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В любом случае такие пустяки не должны помешать счастью Владислава и Юлии. Они слишком давно вместе и через многое прошли вместе, чтобы обращать внимание на такое.



Остаётся только порадоваться за молодую пару, ещё раз поблагодарить Липницкую за те эмоции, которая она подарила нам на Играх в Сочи, и пожелать ей счастья в семейной жизни.