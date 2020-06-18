Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Реал Сосьедад
10
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19.06
Славия М
Смолевичи
Футбол. Премьер-лига
19.06
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19.06
Слуцк
Неман
Футбол. Премьер-лига
19.06
Сочи
Ростов
Все события
Фоторепортажи
17Черный день российского футбола
18Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хореограф Михайлов ставит новые программы Самарину

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Хореограф Никита Михайлов занимается постановкой программ нового сезона с серебряным призером чемпионата Европы 2019 года Александром Самариным, сообщила тренер фигуриста Светлана Соколовская.

Наверх
Источник: AP 2020

Самарин готовится к сезону на базе «Юг-Спорт» в Кисловодске.

«Костяк (программ) есть, музыка есть. Программы ставит Никита Михайлов. Когда вернемся в Москву, будем работать. Музыку произвольной программы мы поменяли в конце прошлого сезона. Музыка останется, программу будем переделывать», — сказала Соколовская, которую цитирует сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«С нами на сборе хореографы Виталий Бутиков и Валентин Молотов, они занимаются с ребятами скольжением, работают на льду, Ольга Глинка и тренер по танцам Михаил Кругликов — в зале хореографией», — добавила тренер.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Карпин: Почему РПЛ спрашивает у «Сочи» разрешение на перенос?
Игнашевич стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
У бывшего тренера «Барселоны» выявлена неизлечимая болезнь
Газзаев призвал не засчитывать «Ростову» техническое поражение
Украинская теннисистка опубликовала откровенное фото в бикини
Как подготовиться к возвращению в спортзал после пандемии
«Достойно только презрительного смеха»: Василий Уткин — о «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь