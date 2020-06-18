Хореограф Михайлов ставит новые программы Самарину

Источник: AP 2020

Самарин готовится к сезону на базе «Юг-Спорт» в Кисловодске.

«Костяк (программ) есть, музыка есть. Программы ставит Никита Михайлов. Когда вернемся в Москву, будем работать. Музыку произвольной программы мы поменяли в конце прошлого сезона. Музыка останется, программу будем переделывать», — сказала Соколовская, которую цитирует сайт Федерации фигурного катания на коньках России.