Хореограф Михайлов ставит новые программы Самарину

Самарин готовится к сезону на базе «Юг-Спорт» в Кисловодске.
«Костяк (программ) есть, музыка есть. Программы ставит Никита Михайлов. Когда вернемся в Москву, будем работать. Музыку произвольной программы мы поменяли в конце прошлого сезона. Музыка останется, программу будем переделывать», — сказала Соколовская, которую цитирует сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
«С нами на сборе хореографы Виталий Бутиков и Валентин Молотов, они занимаются с ребятами скольжением, работают на льду, Ольга Глинка и тренер по танцам Михаил Кругликов — в зале хореографией», — добавила тренер.