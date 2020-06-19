ISU не пошел на поправки. Загитова и Туктамышева снова в игре
Бурно обсуждавшиеся изменения в правилах фигурного катания резко отменены.
Бурно обсуждавшиеся изменения в правилах фигурного катания резко отменены.
Вчера на сайте Международного союза конькобежцев появился важный документ — коммюнике 2332, принятое Советом ISU 15 июня в ходе видеоконференции. Специалистами по сенсациям конькобежцев никак не назовешь, но в этот раз они совершили неожиданный для функционеров поступок — откатили назад решения, принятые лишь месяц назад. Поправки в правила не приняты. Также в документе содержится несколько других важных моментов.
Всего месяц назад международная федерация приняла спорное решение по изменению стоимости прыжков в фигурном катании: четверной лутц был понижен в звании, риттбергер — притянут поближе, флип остался при своих. Теперь три четверных оценивались одинаково — по 11 баллов, у тройных уравнивались флип и лутц — по 5,3 (то есть лутц потерял 0,6 балла), риттбергер стоил, как и раньше, чуть меньше — 4,9. Это было не совсем понятно с учетом того, что многие среди фигуристов считают, что лутц прыгать сложнее — поскольку он исполняется в противоход.
Тем не менее, Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» довольно убедительно растолковал новые веяния. Только захотелось поверить в справедливость помыслов реформаторов — как федерация снова полезла в настройки и вернула все в режим «по дефолту». Причем в объяснении ISU открыто признает силу критики внутри сообщества:
— Учитывая развитие пандемии COVID в мире, медленное открытие катков и возобновление тренировочной деятельности, а также основываясь на отзывах, полученных от членов ISU, Совет решил немедленно отменить действие коммюнике 2323 и 2324.
В общем, поправки не прошли. Как говорят руководители теперь, возможно, их опробуют через пару лет, но до Олимпиады менять ничего не будут. И это вполне логично — программы подбирались и прыжки учились в том числе и с расчетом на старт в Пекине. В самом ISU по поводу изменений были разные мнения, и то, что главе технического комитета Фабио Бьянчетти нашлась оппозиция, для России факт весьма положительный.
Отмена изменений, разумеется, на руку Елизавете Туктамышевой с ее коронным лутцем. Не будет много терять и Анна Щербакова. А вот Евгению Медведеву и Алену Косторную, получается, поманили приятной перспективой, но в последний момент разочаровали. Что касается Алины Загитовой — она теперь не теряет ничего на каскаде лутц + риттбергер, и это можно расценивать как положительный эффект.
Что важно — обнулены полностью все коммюнике, а значит, и положений о промежуточном недокруте в четверть оборота тоже не будет. Между тем, эта поправка была весьма резонной и трактовала правила в пользу их духа, а не буквы — хоть и обозначалась буквой q.
ISU также опубликовал предварительный календарь юниорской серии
Подтверждено, что чемпионат мира 2021 года состоится в Стокгольме. Но все особенности календаря зависят от эпидемиологической ситуации и будут корректироваться исходя из нее, говорится в документе. Минимальные баллы, необходимые для отбора на главные турниры ISU, меняться не будут.
Также ISU опубликовал короткий список спортсменов, которые не имеют права соревноваться и тренироваться. В фигурном катании там, к сожалению, лишь один человек — россиянка Александра Кошевая, пойманная на допинге. Она сможет вернуться 6 марта 2021 года — то есть сроки дисквалификация
Стоит вспомнить и еще одно заявление ISU, которое было опубликовано на этой неделе — о борьбе с расизмом. Разумеется, обязано оно текущей ситуации в некоторых западных странах, где проходят массовые протесты в поддержку темнокожего населения, но на ум приходит и недавний конфликт Адама Риппона и Алексея Ягудина, аккурат после которого и появилось сообщение.
— ISU отдает дань уважения всем, кто открыто высказался против расизма, жестокости, угнетения или любых предрассудков. Такое поведение не имеет места в нашем обществе. В этом отношении политика и решения ISU будут
Может ли теоретически ISU не аккредитовать Ягудина на свои турниры? Формально, пожалуй, да, и найдутся люди, которые даже поддержат такое решение в духе времени. Но вряд ли до этого дойдет и вряд ли это нужно после извинений. И не совсем понятно, как тогда расценивать оскорбления Риппона в адрес писательницы Джоан Роулинг — защиты меньшинств там явно меньше, чем кондового хейта.