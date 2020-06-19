ISU не пошел на поправки. Загитова и Туктамышева снова в игре

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Вчера на сайте Международного союза конькобежцев появился важный документ — коммюнике 2332, принятое Советом ISU 15 июня в ходе видеоконференции. Специалистами по сенсациям конькобежцев никак не назовешь, но в этот раз они совершили неожиданный для функционеров поступок — откатили назад решения, принятые лишь месяц назад. Поправки в правила не приняты. Также в документе содержится несколько других важных моментов.

Прыжки стоят по-старому

Всего месяц назад международная федерация приняла спорное решение по изменению стоимости прыжков в фигурном катании: четверной лутц был понижен в звании, риттбергер — притянут поближе, флип остался при своих. Теперь три четверных оценивались одинаково — по 11 баллов, у тройных уравнивались флип и лутц — по 5,3 (то есть лутц потерял 0,6 балла), риттбергер стоил, как и раньше, чуть меньше — 4,9. Это было не совсем понятно с учетом того, что многие среди фигуристов считают, что лутц прыгать сложнее — поскольку он исполняется в противоход.

Тем не менее, Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» довольно убедительно растолковал новые веяния. Только захотелось поверить в справедливость помыслов реформаторов — как федерация снова полезла в настройки и вернула все в режим «по дефолту». Причем в объяснении ISU открыто признает силу критики внутри сообщества:

— Учитывая развитие пандемии COVID в мире, медленное открытие катков и возобновление тренировочной деятельности, а также основываясь на отзывах, полученных от членов ISU, Совет решил немедленно отменить действие коммюнике 2323 и 2324.

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В общем, поправки не прошли. Как говорят руководители теперь, возможно, их опробуют через пару лет, но до Олимпиады менять ничего не будут. И это вполне логично — программы подбирались и прыжки учились в том числе и с расчетом на старт в Пекине. В самом ISU по поводу изменений были разные мнения, и то, что главе технического комитета Фабио Бьянчетти нашлась оппозиция, для России факт весьма положительный.

Отмена изменений, разумеется, на руку Елизавете Туктамышевой с ее коронным лутцем. Не будет много терять и Анна Щербакова. А вот Евгению Медведеву и Алену Косторную, получается, поманили приятной перспективой, но в последний момент разочаровали. Что касается Алины Загитовой — она теперь не теряет ничего на каскаде лутц + риттбергер, и это можно расценивать как положительный эффект.

Недокруты и календарь

Что важно — обнулены полностью все коммюнике, а значит, и положений о промежуточном недокруте в четверть оборота тоже не будет. Между тем, эта поправка была весьма резонной и трактовала правила в пользу их духа, а не буквы — хоть и обозначалась буквой q.

ISU также опубликовал предварительный календарь юниорской серии Гран-при. Как и сообщал «СЭ», федерация все же искала этапы на замену отмененным и нашла — двух отказников, Словакию и Канаду, подменила Латвия. Этап в Риге должен пройти 14—17 октября . Если откроют границы, жителям западной России можно съездить, благо недалеко.

Подтверждено, что чемпионат мира 2021 года состоится в Стокгольме. Но все особенности календаря зависят от эпидемиологической ситуации и будут корректироваться исходя из нее, говорится в документе. Минимальные баллы, необходимые для отбора на главные турниры ISU, меняться не будут.

Расизм и допинг

Также ISU опубликовал короткий список спортсменов, которые не имеют права соревноваться и тренироваться. В фигурном катании там, к сожалению, лишь один человек — россиянка Александра Кошевая, пойманная на допинге. Она сможет вернуться 6 марта 2021 года — то есть сроки дисквалификация из-за пандемии не продлеваются. В прошлом списке была другая россиянка — Анастасия Шакун, а также русская венгерка Дарья Беклемищева — жена Михаила Коляды, которой запретил соревноваться CAS. Но обе срок отстранения уже отбыли. Тем не менее — как-то многовато наших в этих реестрах.

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Стоит вспомнить и еще одно заявление ISU, которое было опубликовано на этой неделе — о борьбе с расизмом. Разумеется, обязано оно текущей ситуации в некоторых западных странах, где проходят массовые протесты в поддержку темнокожего населения, но на ум приходит и недавний конфликт Адама Риппона и Алексея Ягудина, аккурат после которого и появилось сообщение.

— ISU отдает дань уважения всем, кто открыто высказался против расизма, жестокости, угнетения или любых предрассудков. Такое поведение не имеет места в нашем обществе. В этом отношении политика и решения ISU будут по-прежнему основываться на Кодексе этики, в частности статье 4, которая запрещает всем лицам, которые вовлечены в ISU, каким-либо образом дискриминировать кого бы то ни было на основе расы, цвета, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождении, имущества, по рождению или другому статусу или спортивных возможностей, — сказано в обращении.

Может ли теоретически ISU не аккредитовать Ягудина на свои турниры? Формально, пожалуй, да, и найдутся люди, которые даже поддержат такое решение в духе времени. Но вряд ли до этого дойдет и вряд ли это нужно после извинений. И не совсем понятно, как тогда расценивать оскорбления Риппона в адрес писательницы Джоан Роулинг — защиты меньшинств там явно меньше, чем кондового хейта.