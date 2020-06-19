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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глейхенгауз рассказал, почему не дружит с фигуристками

Тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил, почему не выстраивает дружеские отношения со своими ученицами.

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Источник: Спорт РИА Новости

Глейхенгауз работает в группе Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный».

«Мы много общаемся со всеми нашими фигуристами, но они не рассказывают нам о чем-то очень личном. Конечно, они могут рассказать о хобби, ученицы говорят о маникюре или чем-то подобном. Мы можем вместе поболтать, посмеяться, посмотреть что-то в интернете, но все это не может перерастать в дружеские отношения, потому что иначе будет страдать субординация. Спортсмен не должен испытывать страх, но должен понимать, что рядом с ним находится взрослый человек, который всегда его поддержит», — рассказал Глейхенгауз в интервью IFS Magazine.

«Это необходимо для того, чтобы фигуристы могли совершенствоваться. Вся работа строится на доверии. Все наши спортсмены для меня как дети. На данный момент я не хочу иметь собственных детей, потому что мне хватает волнения, нервов и образовательных моментов с нашими учениками», — добавил Глейхенгауз.

В группе Тутберидзе занимаются Алина Загитова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

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