Глейхенгауз рассказал, почему не дружит с фигуристками

Глейхенгауз работает в группе Этери Тутберидзе в отделении «Хрустальный».
«Мы много общаемся со всеми нашими фигуристами, но они не рассказывают нам о
«Это необходимо для того, чтобы фигуристы могли совершенствоваться. Вся работа строится на доверии. Все наши спортсмены для меня как дети. На данный момент я не хочу иметь собственных детей, потому что мне хватает волнения, нервов и образовательных моментов с нашими учениками», — добавил Глейхенгауз.
В группе Тутберидзе занимаются Алина Загитова, Алена Косторная и Анна Щербакова.