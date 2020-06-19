Глейхенгауз рассказал, почему не дружит с фигуристками

«Мы много общаемся со всеми нашими фигуристами, но они не рассказывают нам о чем-то очень личном. Конечно, они могут рассказать о хобби, ученицы говорят о маникюре или чем-то подобном. Мы можем вместе поболтать, посмеяться, посмотреть что-то в интернете, но все это не может перерастать в дружеские отношения, потому что иначе будет страдать субординация. Спортсмен не должен испытывать страх, но должен понимать, что рядом с ним находится взрослый человек, который всегда его поддержит», — рассказал Глейхенгауз в интервью IFS Magazine.