Вице-чемпионка мира Турсынбаева поддержала бывшего президента Казахстана Назарбаева, заболевшего коронавирусом

«Уважаемый Нурсултан Абишевич! Желаем Вам скорейшего выздоровления! Вы всегда поддерживаете нас. В этот трудный момент казахстанские спортсмены хотят поддержать добрым словом Вас! Желаю Вам крепкого здоровья! Не болейте!» — написала Турсынбаева в своем инстаграме.
О болезни 79-летнего Назарбаева стало известно 18 июня. По данным пресс-службы экс-президента, поводов беспокоиться за его здоровье нет, Назарбаев продолжает работать удаленно.
Турсынбаева — вице-чемпионка мира 2019, серебряный призер Чемпионата четырех континентов (2019), серебряный призер зимней Универсиады — 2019, бронзовый медалист II зимних юношеских Олимпийских игр (2016), четырехкратная чемпионка Казахстана (2014—2017), бронзовый медалист Зимних Азиатских игр — 2017.