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18:43 (мск), источник: Sport24

Вице-чемпионка мира Турсынбаева поддержала бывшего президента Казахстана Назарбаева, заболевшего коронавирусом

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева пожелала скорейшего выздоровления бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, у которого был диагностирован коронавирус.

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Источник: olympic.kz/ru / shutterstock.com

«Уважаемый Нурсултан Абишевич! Желаем Вам скорейшего выздоровления! Вы всегда поддерживаете нас. В этот трудный момент казахстанские спортсмены хотят поддержать добрым словом Вас! Желаю Вам крепкого здоровья! Не болейте!» — написала Турсынбаева в своем инстаграме.

О болезни 79-летнего Назарбаева стало известно 18 июня. По данным пресс-службы экс-президента, поводов беспокоиться за его здоровье нет, Назарбаев продолжает работать удаленно.

Турсынбаева — вице-чемпионка мира 2019, серебряный призер Чемпионата четырех континентов (2019), серебряный призер зимней Универсиады — 2019, бронзовый медалист II зимних юношеских Олимпийских игр (2016), четырехкратная чемпионка Казахстана (2014—2017), бронзовый медалист Зимних Азиатских игр — 2017.

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