Вице-чемпионка мира Турсынбаева поддержала бывшего президента Казахстана Назарбаева, заболевшего коронавирусом

«Уважаемый Нурсултан Абишевич! Желаем Вам скорейшего выздоровления! Вы всегда поддерживаете нас. В этот трудный момент казахстанские спортсмены хотят поддержать добрым словом Вас! Желаю Вам крепкого здоровья! Не болейте!» — написала Турсынбаева в своем инстаграме.