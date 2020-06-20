Туктамышева показала, как открывает купальный сезон
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова открыли купальный сезон в одном из водоемов
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова открыли купальный сезон в одном из водоемов
Туктамышева поделилась видео в stories своего аккаунта в Instagram.
«Боже, как же страшно!» — сказала Туктамышева, заходя в воду, и позвала Самодурову, которая и снимала видео.
Туктамышева и Самодурова занимаются в группе Алексея Мишина в