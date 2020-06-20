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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева показала, как открывает купальный сезон

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова открыли купальный сезон в одном из водоемов Санкт-Петербурга.

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Туктамышева поделилась видео в stories своего аккаунта в Instagram.

«Боже, как же страшно!» — сказала Туктамышева, заходя в воду, и позвала Самодурову, которая и снимала видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Туктамышева и Самодурова занимаются в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге.

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