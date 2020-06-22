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10:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанаты раскритиковали фигуру Туктамышевой после танца в купальнике

Фанаты раскритиковали фигуру российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой после танца в купальнике. Видео она опубликовала в Instagram.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна», — подписала спортсменка пост, в котором кроме видео так же добавлены две фотографии в купальнике.

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Подписчики при этом сделали ей замечания: «Ты вроде спортсменка, а фигура не очень и талии вообще нет. Чем ты берешь, природной сексуальностью?», «У тебя талия широкая», — заметили они. Часть пользователей при этом восхитились фигурой Туктамышевой.

15 июня Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков в Instagram. Ранее она заявила, что согласилась бы поучаствовать в откровенной фотосессии. Она посчитала, что съемку можно сделать красивой, а не пошлой.

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Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.

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