Фанаты раскритиковали фигуру Туктамышевой после танца в купальнике
Фанаты раскритиковали фигуру российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой после танца в купальнике. Видео она опубликовала в Instagram.
Фанаты раскритиковали фигуру российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой после танца в купальнике. Видео она опубликовала в Instagram.
«Если это компенсация за пропущенную весну, то я согласна», — подписала спортсменка пост, в котором кроме видео так же добавлены две фотографии в купальнике.
Подписчики при этом сделали ей замечания: «Ты вроде спортсменка, а фигура не очень и талии вообще нет. Чем ты берешь, природной сексуальностью?», «У тебя талия широкая», — заметили они. Часть пользователей при этом восхитились фигурой Туктамышевой.
15 июня Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков в Instagram. Ранее она заявила, что согласилась бы поучаствовать в откровенной фотосессии. Она посчитала, что съемку можно сделать красивой, а не пошлой.
Туктамышева — чемпионка мира и победительница первенства Европы в женском одиночном катании 2015 года.