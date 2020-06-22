Медведева рассказала, как появился ее образ из аниме «Сейлор Мун»
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась историей о возникновении ее образа из аниме «Сейлор Мун».
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась историей о возникновении ее образа из аниме «Сейлор Мун».
Медведева рассказала, что после победы на чемпионате мира подошла к японской фигуристке Мао Асада и спела ей песню из заставки аниме «Сейлор Мун».
«Она положила мне руку на плечо и ответила: «Классно! А теперь пойди и спой эту песню журналистам». И я пошла и спела. Благодаря человеку, который меня просто немного подтолкнул, получилось так, что теперь мне предстоит сыграть главную роль в глобальном ледовом шоу «Сейлор Мун», — сказала Медведева в эфире Олимпийского комитета России.
Фигуристка также отметила, что обязательно поблагодарит Мао Асадо при новой встрече.