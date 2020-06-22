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20:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева рассказала, как появился ее образ из аниме «Сейлор Мун»

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась историей о возникновении ее образа из аниме «Сейлор Мун».

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Медведева рассказала, что после победы на чемпионате мира подошла к японской фигуристке Мао Асада и спела ей песню из заставки аниме «Сейлор Мун».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Она положила мне руку на плечо и ответила: «Классно! А теперь пойди и спой эту песню журналистам». И я пошла и спела. Благодаря человеку, который меня просто немного подтолкнул, получилось так, что теперь мне предстоит сыграть главную роль в глобальном ледовом шоу «Сейлор Мун», — сказала Медведева в эфире Олимпийского комитета России.

Фигуристка также отметила, что обязательно поблагодарит Мао Асадо при новой встрече.

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Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
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