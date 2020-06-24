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16:53 (мск), источник: Sport24

«Сколько стоит ваша премия?» Возмущенные фанаты Загитовой атаковали ISU из-за того, что фигуристка не получит приз

Болельщики запустили хэштег в поддержку Алины.

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Помните про премию ISU Skating Awards? Осенью прошлого года боссы фигурного катания вместе с известным агентом Ари Закаряном решили, что было бы здорово устроить аналог «Оскара». Придумали семь номинаций, назвали кандидатов, выбрали экспертное жюри. Церемония обещала быть яркой, но отменилась — как и весь чемпионат мира.

Но в отличие от главного старта сезона премия все-таки пройдет. Только в онлайн-режиме. Лауреаты будут объявлены на церемонии, которую можно будет посмотреть 11 июля на сайте и в соцсетях ISU.

Но без скандала не обошлось. Сначала ISU не включил олимпийскую чемпионку Алину Загитову в видеоанонс премии.

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Затем Закарян, общаясь с болельщиком в инстаграме, косвенно подтвердил, что Алина останется без награды, хотя была номинирована на призы «самый ценный фигурист», «лучший костюм» и «лучшая развлекательная программа».

«Только что узнала, что Алина не получит никакой статуэтки ISU, так как во всем виновата “команда Алины”. Мы все думали, что будут учитывать голоса фанатов и жюри, причем здесь “команда Алины”? И кто это?» — написал человек с ником bbby191919.

«Добрый вечер. Я тоже не рад этому факту, но я уже не участвую в голосовании. Я бы советовал написать в ISU», — ответил Закарян.

Данный комментарий не обрадовал многочисленных фанатов Загитовой. Недовольные болельщики отправились в инстаграм Закаряна, чтобы высказать о премии все, что они думают. Но больше всего досталось официальном аккаунту ISU — сотни комментариев за несколько часов.

Фанаты запустили хэштег #WeVotedForAlinaZagitova (Мы голосовали за Алину Загитову). Другой хэштег гласит #BoycottAwardCorruptISU (Бойкот премии коррумпированного ISU).

«Где Алина. Без нее ваша премия — фейк», — гласит самый популярный комментарий, который написал пользователь its_me_valeriya.

«Сколько стоит ваша премия?» (abraninaelena).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Неуважаемое ISU! У Алины за 14 часов уже 400000 просмотров ее тренировки КП. А Вы своим роликом за 2 дня даже 30000 не набрали… Мне вас искренне жаль… Очень недальновидно». (olesya_shevchenko75).

«Никто не станет отрицать, что Алина — одна из лучших фигуристок в данный момент. В таком случае почему вы ее игнорируете?» (itsss.mariaa_).

«Без Загитовой смысла в вашей премии нет». (anju.then).

На церемонии ISU Skating Awards будут разыграны награды в семи номинациях.

1. Самый ценный фигурист
2. Лучший костюм
3. Самая интересная программа
4. Лучший новичок
5. Лучший хореограф
6. Лучший тренер
7. Награда за карьерные достижения

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