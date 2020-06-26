Тарасова: Решение прервать сезон не позволило Загитовой претендовать на премию ISU

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу были опубликованы тройки номинантов в шести категориях премии, церемония вручения которой пройдет в онлайн-режиме 11 июля. Загитова претендовала на включение в шорт-лист в номинациях «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм» и «Лучшая программа».

«В списке номинантов я не вижу ни одной лишней фамилии. Считаю, отсутствие в нем Алины связано с тем, что она не докатала сезон и объявила о приостановке карьеры. Для меня это логично. Почему надо голосовать за девушку, которая приостановила свою деятельность и не откатала сезон?» — сказала Тарасова.

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии Алине Загитовой исполнилось 18 лет

«Поклонников Алины это не должно расстраивать. У нее были прекрасные программы, просто она их не докатала и прервала свою работу, не выступив ни на чемпионате страны, ни на чемпионате Европы», — добавила заслуженный тренер страны.

На звание «Самый ценный фигурист» претендуют Натан Чен (США), Юдзуру Ханю (Япония), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (оба — Франция). В номинации «Лучший костюм» представлены россиянка Анна Щербакова, Ханю и американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок / Эван Бейтс, в номинации «Лучшая программа» — россиянка Евгения Медведева, француз Кевин Эймоз и Пападакис / Сизерон.