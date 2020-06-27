Федерация фигурного катания РФ не возражает против перехода Коляды к тренеру Мишину
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Федерация фигурного катания
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Федерация фигурного катания
Предыдущим тренером 25-летнего Коляды была Валентина Чеботарева, с которой он работал с начала карьеры.
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Также в активе Коляды серебро Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане в командном турнире, две бронзовые медали чемпионатов Европы и два золота чемпионатов России. Прошлый сезон фигурист пропустил