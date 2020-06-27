Федерация фигурного катания РФ не возражает против перехода Коляды к тренеру Мишину

Источник: РИА "Новости"

Предыдущим тренером 25-летнего Коляды была Валентина Чеботарева, с которой он работал с начала карьеры.

«В ФФККР лежит пакет документов от Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишину, — сказал Горшков. — Мы со своей стороны не возражаем».