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13:15 (мск), источник: Sport24

Слуцкая рассказала о своих ритуалах перед соревнованиями

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая рассказала о счастливых ритуалах, которые соблюдала во время соревнований.

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Источник: Instagram

«Я особо ни во что не верила, и всех этих вещей я придерживалась автоматически, а потом начала за собой замечать, что каждый раз их повторяю. Вот мой список:

  • «Счастливые» тренировочные штаны.
  • На тренировке перед короткой программой я обязательно занималась в одной одежде, а перед произвольной — в другой.
  • Еще была традиция всегда надевать ботинок с левой ноги, а начинать завязывать ботинки с правой ноги. Не перепутать!
  • Когда я выходила на старт и снимала чехлы, отдавала их тренеру Жанне Федоровне, не клала их на борт. Она обязательно должна была их держать.
  • Слушала любимые песни. Они настраивали меня, успокаивали. Или, наоборот, тонизировали.

Конечно, перед соревнованиями у меня был свой распорядок дня, который редко менялся. Я тренировалась, приходила в гостиницу, там оставляла коньки и уходила гулять по магазинам. В зависимости от того, сколько времени между тренировкой и соревнованиями, я час-полтора уделяла шоппингу, отвлекалась, что-нибудь покупала себе или искала подарки близким. Потом я возвращалась и обязательно спала. Выключала все, вешала табличку на дверь, чтобы меня не беспокоили! — написала Слуцкая в инстаграме.

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За свою спортивную карьеру Слуцкая также дважды становилась чемпионкой мира и семь раз выигрывала чемпионат Европы.

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