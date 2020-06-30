Слуцкая рассказала о своих ритуалах перед соревнованиями

«Я особо ни во что не верила, и всех этих вещей я придерживалась автоматически, а потом начала за собой замечать, что каждый раз их повторяю. Вот мой список:

Конечно, перед соревнованиями у меня был свой распорядок дня, который редко менялся. Я тренировалась, приходила в гостиницу, там оставляла коньки и уходила гулять по магазинам. В зависимости от того, сколько времени между тренировкой и соревнованиями, я час-полтора уделяла шоппингу, отвлекалась, что-нибудь покупала себе или искала подарки близким. Потом я возвращалась и обязательно спала. Выключала все, вешала табличку на дверь, чтобы меня не беспокоили! — написала Слуцкая в инстаграме.