Слуцкая рассказала о своих ритуалах перед соревнованиями
Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая рассказала о счастливых ритуалах, которые соблюдала во время соревнований.
Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая рассказала о счастливых ритуалах, которые соблюдала во время соревнований.
«Я особо ни во что не верила, и всех этих вещей я придерживалась автоматически, а потом начала за собой замечать, что каждый раз их повторяю. Вот мой список:
Конечно, перед соревнованиями у меня был свой распорядок дня, который редко менялся. Я тренировалась, приходила в гостиницу, там оставляла коньки и уходила гулять по магазинам. В зависимости от того, сколько времени между тренировкой и соревнованиями, я
За свою спортивную карьеру Слуцкая также дважды становилась чемпионкой мира и семь раз выигрывала чемпионат Европы.