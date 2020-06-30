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13:19 (мск), источник: Sport24

Сыновья Яны Рудковской Андрей и Николай: как выглядят и чем занимаются

В звездной семье есть не только Гном Гномыч.

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Источник: Instagram

О самом младшем сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко не знает только ленивый. В инстаграме жизнь Саши или Гном Гномыча (как вам будет удобнее) транслируется ежедневно: тренировки, съемки для люксовых брендов, участие в видосах мамы и папы. Он даже в реалити-шоу «Яна Супер» снимался.

Старшим детям от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным славы досталось чуть меньше. Хотя вряд ли они от этого страдают Правда, во время скандального развода мальчики долго были на виду. Рудковской пришлось бороться за возможность забрать их к себе. Сейчас Андрей и Николай живут с мамой.

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18-летний Андрей Батурин уже знает о том, что не является биологическим сыном Рудковской (о чем она долгие годы умалчивала). Правда вскрылась после скандального развода. Оказалось, его матерью была бывшая жена Батурина — Юлия Салтовец. Из роддома она вышла уже без Андрея на руках.

Спустя годы Салтовец давала интервью, в которых обвиняла Батурина в том, что он украл у нее мальчика. Потом выяснилось, что женщина подписала отказ от ребенка. В жизни Андрея она больше никак не участвовала, а недавняя встреча не зародила между ними теплых отношений. Своей родной мамой Батурин всегда считал Рудковскую.

Публичности старшенький старается избегать и не часто появляется на снимках в инстаграме у Яны. О жизни парня чаще всего можно узнать из редких интервью продюсера. Известно, что он учился в одном классе вместе со средним братом Николаем в Романовской школе, а сейчас оба — студенты факультета международных отношений МГИМО.

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— Ему 18 лет, он увлекается гольфом, очень умный и очень самостоятельный мальчик. У него прекрасные отношения с отцом, а вот мамой он всегда считал и считает только меня. Я его с рождения воспитываю и никогда не предавала и всегда боролась только за двоих детей и никогда не выделяла родной или приемный. Он мой сын, которого я очень люблю, и он наследник, такой же, как Саша и Коля.

А вот 18-летний Николай Батурин более открыт для публики.

Когда-то его главным увлечением была фотография. Многие снимки в инстаграме Рудковской делал Коля. Он и наряды помогал выбирать, и кадр выстраивал, и позы подбирал. А потом в его жизни возник футбол. Батурин обучался в школе футбольного клуба «Торпедо». Ради профессиональной карьеры ему даже пришлось похудеть. Помог в этом, кстати, сам Плющенко. Фигурист брал мальчика на сборы и приучал к физическим нагрузкам.

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В 14 лет Батурин попал в школу «Барселоны». Испанские специалисты приезжали в Сочи, чтобы обучать русских мальчишек. Но и футбол быстро отошел на второй план.

«Не думаю, что футбол сделал бы меня счастливым. Поначалу я испытывал страсть к занятиям, но со временем ежедневные тренировки перестали быть в кайф. Я понял: это уже не мое. А к музыке тянуло всегда. И я решил: “Почему бы и нет!”. К тому же у меня были все возможности, чтобы попробовать», — объяснял свое решение Николай.

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Батурин взял псевдоним Kolyas и записал первую песню «Хватит духу» с экс-участником группы «MBAND» Владом Раммом (сейчас его продюсирует Рудковская). Потом вышел дебютный альбом «Незнакомый мир» и еще один фит «Ни я, ни ты» с Раммом. Сейчас Коля продолжает выпускать треки, но уже под новым именем — Micro-ice. А еще не забывает о футболе, играя в любительской лиге за команду «Sassuolo».

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