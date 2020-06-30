Самое главное — личный пример: Ирина Слуцкая о ЗОЖ и борьбе с фастфудом

Источник: Будущее России. Национальные проекты

— Самая важная тема последних месяцев — это коронавирус и вынужденный карантин. Как вы провели время в условиях самоизоляции?

— Думаю, что я тут не исключение, этот период был очень сложным. Мы были вырваны из привычного образа жизни. Я впервые за всю жизнь, наверное, как и многие, столько времени находилась дома. Но я по жизни позитивный человек, поэтому искала плюсы и преимущества. В первую очередь плюс — это времяпрепровождение со своими детьми, которых обычно я вижу гораздо меньше, непрерывное общение со всеми тремя. Тем более что маленькая сейчас активно растет и развивается, и я не пропускаю ничего, не то что было со старшими.

У нас уже сформировались свои традиции, мы стали еще ближе. Так что лучше посмотреть на карантин с хорошей стороны. Мы провели его за городом, могли много читать, гулять, общаться, обучаться, смотреть кино. Так что все хорошо.

— Какие традиции появились в вашей семье?

— Самая главная традиция — это побыть всем вместе перед сном, посидеть, пообщаться. Сначала со средней дочкой, потом со старшим сыном. Еще мы вместе садились завтракать и ужинать, это тоже не всегда удается сделать в обычной жизни, ведь я могу вернуться домой как в пять вечера, так и в одиннадцать. Также утром все обычно убегали в школу на занятия, а во время самоизоляции я готовила всем вкусные завтраки, мы все вместе собирались за круглым столом. Это очень приятно. Когда вдруг не получалось сесть за стол вместе, например нужно было искупать младшую дочку, старшие говорили: «Ну как же так, почему это мы не вместе?».

Сергей Бобылев/ТАСС | Источник: Будущее России. Национальные проекты

— В интернете появилось много шуток про то, что очень сложно проводить столько времени с семьей, детьми. У вас, кажется, таких проблем нет.

— Мы все живые люди, где-то и я детей ругала. Когда ты работаешь, ездишь по делам, то какое-то время находишься наедине с собой. Так же и дети, они могут подумать, поиграть с друзьями, а во время самоизоляции этот момент выпал. В доме у каждого своя комната, но какого-то уединения все равно не получалось. Думаю, это самое сложное. Потому что 24 часа с тобой и маленькая дочь, и старшие дети, и получается замкнутый круг: проснулся, приготовил, поел, позанимался, сел поработал, опять поел, позанимался. Такой «день сурка».

Конечно, иногда случается недопонимание, кто-то ругается, но это нормальное явление. Если я скажу, что мы никогда не ругаемся и не дуемся друг на друга иной раз, то вряд ли мне кто-то поверит. Мы точно такая же семья, где случается недопонимание, какие-то конфликты, но главный вопрос — как выходить из таких ситуаций.

— Поделитесь опытом, как привлечь детей к здоровому образу жизни, привить любовь к движению. Ведь сейчас большинство ребят предпочтут компьютерные игры, а не бег или плавание.

— Самое главное — это семья, личный пример. Все начинается с семьи. Если родители ведут бесшабашный образ жизни, то ребенок никогда не впитает и не поймет, что спорт и правильное питание намного круче, чем алкоголь и валяние на диване. Да, сейчас, наверное, сложнее отвлечь ребенка от гаджетов, но вот мой личный пример. Когда я говорю: «Ребята, пойдемте походим», мы же не просто идем молча вперед, пока язык на плечо не высунем (смеется). Мы идем, например, смотреть на уток на озеро или в лес собирать грибы, шишки. Ведь все можно совместить. Приходим на красивую поляну, захватим в рюкзаке легкий мяч и можем там поиграть.

Артем Геодакян/ТАСС | Источник: Будущее России. Национальные проекты

Или надеваем ролики и едем кататься, тем более что дочь у меня занимается фигурным катанием, а сын немного играет в хоккей. С дочкой пробуем сделать что-то на роликовых коньках, получится — не получится, потом едем наперегонки. Для младших все нужно превращать в игру, а вот более старшим интересно что-то изучать, исследовать. Возьмите с собой телефон на прогулку или подготовьтесь заранее, прочитайте какие-нибудь факты. Увидели дерево с дуплом — расскажите, кто там может жить. А вдруг там белка? Играйте с детьми, ведь их нужно заинтересовать. А кто еще их заинтересует, кроме родителей!

— Неужели даже правильным питанием удается так их заинтересовать?

— Если хочет ребенок сосиску, так сделайте ее с чем-то более полезным, положите еще помидор и огурец на тарелку. Не любит цветную капусту или брокколи? А вы приготовьте так, что он будет есть. Помню, что в детстве мне рассказывали, что глазированный сырок — это мороженое. И мы ели его как мороженое (смеется). У нас в семье нет такой еды, которую не любят дети. Раньше они не ели рыбу, ну вот совсем, и что делать? Пошел сын с дедом на рыбалку, поймал рыбу. «Слушай, — говорю ему, — ну раз поймал, то надо попробовать». Не едят рыбу, так давайте приготовим ее на костре, сделаем в каком-нибудь другом виде. Ко всему нужно иметь подход.

Читайте также Юлия Липницкая ждёт ребёнка от фигуриста. Трогательная история любви учеников Тутберидзе

Да, бывает, что дети что-то не едят ни в какую. Ну и не наседайте на них, нельзя у ребенка воспитывать отвращение. Ребенок — это тот организм, с которым нужно коммуницировать, что-то ему предлагать. «Нет? Ну давай попробуем по-другому».

— Вы запрещаете детям есть фастфуд, чипсы, вредную пищу?

— Ребенку нужно объяснить, что фастфуд — это не еда. Запрещать совсем не стоит, он пойдет и без тебя всего этого наестся. Хотите чипсы? Давайте сами сделаем. Или купим хорошие, без вредных добавок и пальмового масла. А давайте попробуем не в масле, а в духовке засушить! Вариантов много, но часто я вижу, что люди не хотят этим заниматься, потому что на это нужно много времени, терпения и сил. Легче, конечно, сделать бутер.

Можно еще договориться, что фастфуд можно есть раз в три месяца, оторваться, устроить себе читмил. Но давайте тогда не будем наедаться этим на ночь, съедим что-то днем, чтобы потом дети пошли бегать-прыгать. Ничего страшного в этом нет, но если есть постоянно бекон, сосиски, колбасу… У меня их просто нет в холодильнике. Иногда хочется сделать оливье с колбасой, конечно, все съедим по кусочку, пока готовим. Но батон колбасы в холодильнике лежать не будет. Да, я люблю сосиски и мы их едим иногда. Нельзя сказать, что я такого никогда не ем и категорически запрещаю детям, но не каждый день.

— В Instagram вы как-то показывали свой режим дня, и там выделено время на зарядку. Что именно делаете, как поддерживаете форму?

— Комплекс самый обычный — немножко попрыгать, размяться, косточки все промять. Еще играли с детьми в подвижные игры, их никто не отменял (смеется). Я люблю ходить, так что много ходила за городом, в том числе с палками. Люблю северную ходьбу.

— Вы стали инициатором целого проекта «Северная ходьба — новый образ жизни», который получил поддержку Минспорта в рамках нацпроекта «Демография». Как вы сами познакомились с такой ходьбой?

— Довольно давно, более пяти лет назад, совершенно случайно. Я и моя команда искали вид физической активности, который можно применять для людей с диагнозом сахарный диабет. К сожалению, для них есть ряд ограничений, например мы не можем предложить им фигурное катание, бег, а обычная гимнастика не дает такого результата. Тогда мне показали северную ходьбу. У нас проходит фестиваль «Ходи, Россия», в нем принимают участие более 15 тыс. человек, много регионов. Очень советую ходьбу всем, причем я не только говорю о ней, но и иду вместе с участниками, вместе с колонной.

Сергей Бобылев/ТАСС | Источник: Будущее России. Национальные проекты

— Как же работает ходьба? Со стороны кажется, что просто люди идут с палками и нагрузка небольшая.

— Мы не просто идем, но и работаем руками. При правильной технике задействованы почти все мышцы, ноги, руки, пресс, спина. Но нужно ходить правильно, позаниматься с инструктором. Любая физическая активность может навредить, если не знать деталей. При ходьбе работают также дыхательная, сердечно-сосудистая системы. Еще ты можешь сам регулировать нагрузку, количество пройденных километров, скорость, даже высоту палки — от этого тоже зависит нагрузка. Нюансов много, и со стороны не все они видны.

— Старших детей уже приучили к северной ходьбе?

— Да, у них даже есть специальные детские палки. Они со мной ходят, хотя очень быстро у них ходьба перерастает в бег, прыг (смеется). Но хочу развенчать стереотип о том, что северная ходьба — это активность для пожилых людей. В соревнованиях очень активно принимает участие молодежь, знаю, что есть инструкторы, которые занимаются с детьми.