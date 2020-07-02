Фигуристы группы Мишина прошли тестирование на коронавирус в Кисловодске
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Фигуристы группы российского тренера Алексея Мишина, заехавшие на
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Фигуристы группы российского тренера Алексея Мишина, заехавшие на
Фигуристы заехали на базу 2 июля, это первый сбор спортсменов группы Мишина после перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.
«Команда протестирована, ждем результаты», — сообщил Мишин.
В группе Мишина тренируются чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин, в нынешнем сезоне со специалистом начал работать Михаил Коляда.
Также на сборах в Кисловодске находятся фигуристы групп Светланы Соколовской, Евгения Рукавицына и Евгения Плющенко.