Фигуристы группы Мишина прошли тестирование на коронавирус в Кисловодске

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Фигуристы заехали на базу 2 июля, это первый сбор спортсменов группы Мишина после перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

«Команда протестирована, ждем результаты», — сообщил Мишин.

В группе Мишина тренируются чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин, в нынешнем сезоне со специалистом начал работать Михаил Коляда.