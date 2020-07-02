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16:11 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы группы Мишина прошли тестирование на коронавирус в Кисловодске

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Фигуристы группы российского тренера Алексея Мишина, заехавшие на учебно-тренировочный сбор в Кисловодск, прошли тестирование на COVID-19. Об этом ТАСС сообщил Мишин.

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Фигуристы заехали на базу 2 июля, это первый сбор спортсменов группы Мишина после перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

«Команда протестирована, ждем результаты», — сообщил Мишин.

В группе Мишина тренируются чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин, в нынешнем сезоне со специалистом начал работать Михаил Коляда.

Также на сборах в Кисловодске находятся фигуристы групп Светланы Соколовской, Евгения Рукавицына и Евгения Плющенко.

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