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10:01 (мск), источник: Sport24

От Тутберидзе ушел еще один талантливый одиночник. Она может побеждать только с девушками?

Чемпион мира среди юниоров Ерохов нашел новую команду.

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Источник: РИА "Новости"

Вечером 2 июля стало известно, что от Этери Тутберидзе ушел Алексей Ерохов. Самым мощным для одиночника получился сезон 2017/18, когда он на юниорском уровне выиграл два этапа Гран-при и чемпионат мира.

Выход во взрослые омрачила травма — в следующие два года Ерохов лишь несколько раз выступал на не самых серьезных турнирах, ни разу не попав в призы. Сейчас Алексею 20 лет. И он решил перезагрузить карьеру и сменить тренерский штаб. Теперь он будет работать в группе Виктории Буцаевой.

Алексей начал работу в нашей группе. Я поговорила с Даниилом Глейхенгаузом, спортсмен тоже поговорил с командой Этери Георгиевны. Они между собой решили и закрыли этот вопрос.
Виктория Буцаева
тренер по фигурному катанию
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Сам фигурист выкатил пост, где тепло попрощался с тренерским штабом и заявил, что команда Тутберидзе сделал его не только фигуристом, но и человеком.

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Не все вспомнят, но незадолго до трансферной бомбы в виде перелета Русской ракеты Александры Трусовой в «Ангелы Плющенко» был и еще один переход из «Хрустального». Одиночник Георгий Куница решил стать парником и переехал в Санкт-Петербург, чтобы работать в школе Тамары Москвиной. А еще чуть позже Егор Рухин отправился в ЦСКА.

Теперь в разделе «ученики» в официальном сообществе команды Тутберидзе «ВКонтакте» не так много одиночников — долгожитель группы Морис Квителашвили, подающие надежды Даниил Самсонов с Никой Егадзе и совсем юные Николай Колесников, Марк Лукин и Всеволод Князев. Состав неплохой, но по сравнению с девушками, которые смели всех соперниц в прошлом сезоне на юниорском и взрослом уровнях, он выглядит блекло.

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Самые известные ученицы ТутберидзеСамые известные ученицы Тутберидзе

Победа Липницкой зажгла тренерскую звезду Тутберидзе, успехи Загитовой и Медведевой оформили имидж главного специалиста по девочкам, а медальный поход Трусовой, Косторной и Щербаковой окончательно сформировал этот образ. Но что с парнями?

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Чего добились одиночники под руководством Тутберидзе?

Кратко расскажем о самых успешных.

Сергей Воронов пришел в «Хрустальный» взрослым спортсменом и выиграл вместе с Этери Георгиевной две медали чемпионата Европы — серебро и бронзу, а также бронзу финала Гран-при. На сегодня это самый успешный одиночник в карьере Тутберидзе. В 2016-м после неудачного сезона он покинул группу.

Адьян Питкеев взял серебро этапа Гран-при в России и считался надеждой нашего катания, но рано закончил из-за травмы. Позже Тутберидзе рассказывала о сложном характере ученика.

Даниил Самсонов дважды порвал всех на чемпионате страны среди юниоров, но первый международный сезон получился не таким триумфальным — бронзовые медали в финале ЮГП и на юношеских Играх, а также снятие с ЮЧМ.

Прошлым летом у «Хрустального» был шанс заполучить звезду мирового уровня вице-чемпиона Олимпиады Сему Уно. Но японец, погостивший на сборах в Новогорске и удививший всех своей способностью уснуть практически в любом месте, в России не остался.

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Морис Квителашвили, несколько лет назад сменивший российское спортивное гражданство на грузинское, сейчас пытается доказать, что группа Тутберидзе — это не только успехи девушек. В январе он впервые попал на подиум крупного турнира — взял бронзу чемпионата Европы. И поздравление от «Тим Тутберидзе» в его честь было не менее ярким, чем в честь девушек, который заняли весь подиум.

Фоторепортаж
Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионокЭтери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок

«За 11 лет не было настоящей медали — это как в браке без детей (только настоящие чувства удерживают людей вместе). Для нашей команды это долгожданный первенец с Морисом», — похожие на грузинский тост теплые слова говорят о том, что в «Хрустальном» давно ждали мужского успеха на взрослом уровне.

Бронза чемпионата Европы — это потолок или первый шаг на пути к большим победам?

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Что говорит сама Тутберидзе?

Я девочек понимаю больше, они для меня больше готовы к работе. Задание объяснено — задание выполнено. С мальчиками сложнее. Они хотят чувствовать, что они любимы. Они хотят, чтобы их пожалели. Начинают демонстративно «убиваться» с одиночных и двойных прыжков для этого. Но жалеть — это не про меня.
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию

«По юниорам девочки обычно лучше мальчиков. У них лучше прыжки, больше силы. Если юниорки прыгают лучше юниоров, почему мы тренируем четверные у парней, а у девушек — нет?».

«Я не строгая. Скажу честно, наверное, есть жесткость в словах. Я могу словом наказать, это есть. Но это работает. С девочками. Мальчики немного другие».

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Последние новости однозначно дают понять — Тутберидзе все еще в поисках ключа к созданию звезды мужского одиночного катания. Найдет ли в ближайшее время? Ответят результаты Квителашвили и Самсонова в предстоящем сезоне. И это еще одна интрига.

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Константин Лесик

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