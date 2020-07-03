От Тутберидзе ушел еще один талантливый одиночник. Она может побеждать только с девушками?
Чемпион мира среди юниоров Ерохов нашел новую команду.
Чемпион мира среди юниоров Ерохов нашел новую команду.
Вечером 2 июля стало известно, что от Этери Тутберидзе ушел Алексей Ерохов. Самым мощным для одиночника получился сезон 2017/18, когда он на юниорском уровне выиграл два этапа
Выход во взрослые омрачила травма — в следующие два года Ерохов лишь несколько раз выступал на не самых серьезных турнирах, ни разу не попав в призы. Сейчас Алексею 20 лет. И он решил перезагрузить карьеру и сменить тренерский штаб. Теперь он будет работать в группе Виктории Буцаевой.
Алексей начал работу в нашей группе. Я поговорила с Даниилом Глейхенгаузом, спортсмен тоже поговорил с командой Этери Георгиевны. Они между собой решили и закрыли этот вопрос.
Сам фигурист выкатил пост, где тепло попрощался с тренерским штабом и заявил, что команда Тутберидзе сделал его не только фигуристом, но и человеком.
Не все вспомнят, но незадолго до трансферной бомбы в виде перелета Русской ракеты Александры Трусовой в «Ангелы Плющенко» был и еще один переход из «Хрустального». Одиночник Георгий Куница решил стать парником и переехал в
Теперь в разделе «ученики» в официальном сообществе команды Тутберидзе «ВКонтакте» не так много одиночников — долгожитель группы Морис Квителашвили, подающие надежды Даниил Самсонов с Никой Егадзе и совсем юные Николай Колесников, Марк Лукин и Всеволод Князев. Состав неплохой, но по сравнению с девушками, которые смели всех соперниц в прошлом сезоне на юниорском и взрослом уровнях, он выглядит блекло.
Победа Липницкой зажгла тренерскую звезду Тутберидзе, успехи Загитовой и Медведевой оформили имидж главного специалиста по девочкам, а медальный поход Трусовой, Косторной и Щербаковой окончательно сформировал этот образ. Но что с парнями?
Кратко расскажем о самых успешных.
Сергей Воронов пришел в «Хрустальный» взрослым спортсменом и выиграл вместе с Этери Георгиевной две медали чемпионата Европы — серебро и бронзу, а также бронзу финала
Адьян Питкеев взял серебро этапа
Даниил Самсонов дважды порвал всех на чемпионате страны среди юниоров, но первый международный сезон получился не таким триумфальным — бронзовые медали в финале ЮГП и на юношеских Играх, а также снятие с ЮЧМ.
Прошлым летом у «Хрустального» был шанс заполучить звезду мирового уровня
Морис Квителашвили, несколько лет назад сменивший российское спортивное гражданство на грузинское, сейчас пытается доказать, что группа Тутберидзе — это не только успехи девушек. В январе он впервые попал на подиум крупного турнира — взял бронзу чемпионата Европы. И поздравление от «Тим Тутберидзе» в его честь было не менее ярким, чем в честь девушек, который заняли весь подиум.
«За 11 лет не было настоящей медали — это как в браке без детей (только настоящие чувства удерживают людей вместе). Для нашей команды это долгожданный первенец с Морисом», — похожие на грузинский тост теплые слова говорят о том, что в «Хрустальном» давно ждали мужского успеха на взрослом уровне.
Бронза чемпионата Европы — это потолок или первый шаг на пути к большим победам?
Я девочек понимаю больше, они для меня больше готовы к работе. Задание объяснено — задание выполнено. С мальчиками сложнее. Они хотят чувствовать, что они любимы. Они хотят, чтобы их пожалели. Начинают демонстративно «убиваться» с одиночных и двойных прыжков для этого. Но жалеть — это не про меня.
«По юниорам девочки обычно лучше мальчиков. У них лучше прыжки, больше силы. Если юниорки прыгают лучше юниоров, почему мы тренируем четверные у парней, а у девушек — нет?».
«Я не строгая. Скажу честно, наверное, есть жесткость в словах. Я могу словом наказать, это есть. Но это работает. С девочками. Мальчики немного другие».
Последние новости однозначно дают понять — Тутберидзе все еще в поисках ключа к созданию звезды мужского одиночного катания. Найдет ли в ближайшее время? Ответят результаты Квителашвили и Самсонова в предстоящем сезоне. И это еще одна интрига.
Константин Лесик