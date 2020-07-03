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13:24 (мск), источник: ТАСС

Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве под контролем Буяновой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве на катке ЦСКА под контролем заслуженного тренера России Елены Буяновой. Об этом Буянова сообщила ТАСС.

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30 июня генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, она пребывает на карантине. Спортсменка находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, отмененного впоследствии из-за пандемии коронавируса.

Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься на катке в ЦСКА под моим контролем. Орсер остается ее основным тренером, ни о каком переходе речи не идет. Это даже не обсуждалось и не обсуждается.
Елена Буянова
заслуженный тренер России

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в активе 20-летней фигуристки бронзовая награда чемпионата мира, серебряные медали чемпионата Европы и командного мирового первенства. Тренером спортсменки является канадский специалист Брайан Орсер.

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