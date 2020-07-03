Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве под контролем Буяновой

30 июня генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, она пребывает на карантине. Спортсменка находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, отмененного впоследствии из-за пандемии коронавируса.
Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься на катке в ЦСКА под моим контролем. Орсер остается ее основным тренером, ни о каком переходе речи не идет. Это даже не обсуждалось и не обсуждается.
Елена Буяновазаслуженный тренер России
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в активе 20-летней фигуристки бронзовая награда чемпионата мира, серебряные медали чемпионата Европы и командного мирового первенства. Тренером спортсменки является канадский специалист Брайан Орсер.