Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире

Источник: РИА "Новости"

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?

В соответствующей статье говорится, что Тутберидзе давно критикуют за то, что ее ученицы завоевывают медали в раннем возрасте, а потом пропадают.

Некоторые из этих спортсменок страдают от расстройств питания и рано завершают карьеру, утверждают журналисты. В пример авторы статьи приводят олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, которая болела анорексией.

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Также в топ попали тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, который был пойман на мошенничестве, французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом, которые обвиняются в изнасиловании учениц.

Методы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в марте 2020-го бывшая финская фигуристка Киира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».