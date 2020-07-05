Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Бернли
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
16:15
Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Урал
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Леганес
Футбол. Зарубежный
18:15
Интер
Болонья
Футбол. Премьер-лига
18:30
Рубин
Оренбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Астон Вилла
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Парма
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Брешиа
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
4.07
Гранада
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
4.07
Лацио
Милан
03
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
11:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире

Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире. Рейтинг доступен на сайте японского Elle.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий
Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?

В соответствующей статье говорится, что Тутберидзе давно критикуют за то, что ее ученицы завоевывают медали в раннем возрасте, а потом пропадают.

Некоторые из этих спортсменок страдают от расстройств питания и рано завершают карьеру, утверждают журналисты. В пример авторы статьи приводят олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, которая болела анорексией.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в топ попали тренер бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» Алекс Кора, который был пойман на мошенничестве, французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом, которые обвиняются в изнасиловании учениц.

Методы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в марте 2020-го бывшая финская фигуристка Киира Корпи сравнила работу в группе Тутберидзе с фабрикой и назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».

2 июля сообщалось, что чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов ушел из группы Тутберидзе. 20-летний спортсмен начал работу с Викторией Буцаевой.

Читайте также
 «Хочу расти в новой профессии»: фигуристка бросила спорт ради порно
Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в обтягивающем топе
Шаг до титула. «Зенит» может досрочно стать чемпионом России
«Спартак», «Локомотив» и «Динамо» не смогли победить дома в РПЛ
«Валенсия» сыграла вничью в примере, Черышев сделал голевой пас
У экс-тренера сборной Бразилии и «Реала» найден коронавирус
Бойцу с коронавирусом нашли замену на турнире UFC 251
Автором гола тура АПЛ 3-й раз подряд стал игрок «Манчестер Сити»
Тренер «Ливерпуля» назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь