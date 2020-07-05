Волосожар показала талисман, который возила на все соревнования с 14 лет

Источник: Спорт-Экспресс

— Енот на фото — мой талисман. Он появился у меня в 14 лет, — написала Волосожар в Instagram. — Как сейчас помню, мы как раз встали в пару с моим первым партнером и поехали на сборы в Северодонецк. Городок маленький, развлечений немного, и мы зачем-то приехали на местный рынок. И вот как раз там, среди кучи разных вещей, мне почему-то приглянулся этот милый енот, и я его купила.

С тех пор мы путешествовали вместе. Енот был со мной на всех соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх. На лед я его никогда не брала, он всегда ждал в гостинице, но мне было важно знать, что он там.

Кстати, когда Макс Траньков впервые увидел моего енота, он долго над ним смеялся и говорил, что он даже на енота не похож, все спрашивал, где же его хвост. Да, пусть он маленький, потрепанный и без хвоста, но все-таки он точно енот. Енот, который мне очень дорог.