Forbes рассказал, как Загитова заработала за год больше миллиона долларов

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По информации издания, второе и третье места на этапах Гран-при во Франции и Японии, а также шестое место в финале турнира принесли Загитовой 25 тысяч долларов. Также фигуристка как олимпийская чемпионка получает президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--558a8f6cf3dfb84380d7" data-vnd="558a8f6cf3dfb84380d7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=558a8f6cf3dfb84380d7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один источник доходов — выступления в различных ледовых шоу. Минувшей зимой Загитова исполняла главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Общий доход чемпионки за 22 выступления составил 8,06 миллиона рублей.

Еще больше россиянка зарабатывает в странах Европы и Азии. Например, в Японии, где у Загитовой тысячи поклонников, ее гонорар составлял около 10 тысяч долларов за выступление. В сезоне 2019/2020 она являлась хедлайнером около двадцати шоу за рубежом.