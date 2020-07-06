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15:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Forbes рассказал, как Загитова заработала за год больше миллиона долларов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заработала за минувший год 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщил журнал Forbes, раскрывший источники дохода 18-летней спортсменки.

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По информации издания, второе и третье места на этапах Гран-при во Франции и Японии, а также шестое место в финале турнира принесли Загитовой 25 тысяч долларов. Также фигуристка как олимпийская чемпионка получает президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей.

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Еще один источник доходов — выступления в различных ледовых шоу. Минувшей зимой Загитова исполняла главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Общий доход чемпионки за 22 выступления составил 8,06 миллиона рублей.

Еще больше россиянка зарабатывает в странах Европы и Азии. Например, в Японии, где у Загитовой тысячи поклонников, ее гонорар составлял около 10 тысяч долларов за выступление. В сезоне 2019/2020 она являлась хедлайнером около двадцати шоу за рубежом.


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Спорт-Экспресс

Также подопечная Этери Тутберидзе подписала рекламные контракты со спортивным брендом Puma, японской косметической компанией Shiseido и производителем матрасов Airweave. По данным экспертов, опрошенных Forbes, один годовой контракт приносит Алине Загитовой от 100 до 200 тысяч долларов. Помимо этого фигуристка принимала участие в промо-акциях других известных компаний.

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