Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Источник: РИА "Новости"

Авербух подтвердил, что встречается с Арзамасовой, но отказался дать интервью на эту тему. «Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой публичные люди», — добавил он.

Ранее 7 июля Арзамасова рассказала, что начала встречаться с Авербухом. Кроме того, были опубликованы снимки актрисы, держащейся за руки с возлюбленным на веранде на берегу водоема.

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Как пишет портал Starhit, актриса познакомилась с хореографом во время участия в шоу «Лед и пламень». Авербух выступал продюсером проекта и тренером.