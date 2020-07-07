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18:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой. Его слова приводит StarHit.

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Источник: РИА "Новости"

Авербух подтвердил, что встречается с Арзамасовой, но отказался дать интервью на эту тему. «Никогда не хотел делать шоу из личной жизни. Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой публичные люди», — добавил он.

Ранее 7 июля Арзамасова рассказала, что начала встречаться с Авербухом. Кроме того, были опубликованы снимки актрисы, держащейся за руки с возлюбленным на веранде на берегу водоема.

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Как пишет портал Starhit, актриса познакомилась с хореографом во время участия в шоу «Лед и пламень». Авербух выступал продюсером проекта и тренером.

Авербух в паре с бывшей женой Ириной Лобачевой выиграл чемпионаты мира и Европы, а также серебро Олимпийских игр. Хореограф был женат на Лобачевой с 1995-го по 2007-й. У пары есть сын Мартин, который живет с отцом.

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