«Мишин хотел меня уничтожить». Как Ягудин не захотел делить тренера с Плющенко

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Тренера Мишина в фигурном катании называют не иначе как Профессор. Алексей Николаевич трепетно относится к ученикам, не участвует в публичных разборках с коллегами и не играет в популярный в наше время «пинг-понг шариками из шоколадного джема».

Но 20 лет назад всё было иначе. Мишин обвинил Алексея Ягудина в поражении на Олимпиаде и бросил ранимого парня в самый трудный момент. Уже после перехода Алексея к Тарасовой Мишин публично принижал его талант и, по мнению Алексея, способствовал постоянным победам Плющенко на чемпионатах России. А легендарную победу Ягудина в Солт-Лейк-Сити его бывший тренер объяснял чуть ли не чёрной магией.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--372e75367513f8e88f5d" data-vnd="372e75367513f8e88f5d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=372e75367513f8e88f5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

За что же опытный и мудрый Мишин ополчился на Ягудина? Вспоминаем малоизвестный эпизод противостояния двух выдающихся олимпийских чемпионов из России.

Читайте также Американские журналисты раскритиковали Ягудина из-за скандала с Риппоном

Борьба за внимание

Ягудин начал тренироваться у Алексея Мишина в 12-летнем возрасте. Росший без отца парень был самым младшим в группе и терпел издёвки товарищей, пока спустя два года в Санкт-Петербург не переехал Плющенко. Отношения между двумя юными фигуристами не заладились с самого начала. Лёша с удовольствием подтравливал Женю, а тот ревновал к нему Мишина и делал всё, чтобы заслужить внимание тренера.



«“Вали в свой Волгоград!” Эту фразу я слышал и от других спортсменов, но от Ягудина чаще всего. Конечно, я получал от него зуботычины. Как от старшего и более сильного. Причем, как правило, если он меня и бил, делал это исподтишка», — вспоминал Плющенко.

Мишин прекрасно знал о непростых взаимоотношениях между амбициозными учениками и старался не выделять никого из них, однако и Ягудин, и Плющенко всё равно чувствовали себя обделёнными.

Алексею не нравилось, что он всё время выступал на одних турнирах с олимпийским чемпионом Урмановым, пока Плющенко в отсутствие сильных конкурентов штамповал победы и набирался уверенности в себе. Евгений в свою очередь считал, что конкуренту достаются лучшие программы и костюмы, а он получает остатки. При этом Плющенко не обижался на Мишина, а лишь заряжался мотивацией.

Читайте также От Тутберидзе к Плющенко ушла ещё одна фигуристка

Ставка на Плющенко

В олимпийском сезоне Ягудин раз за разом обыгрывал Плющенко, но отношения с тренером портились. Любившему дисциплину Мишину легче работалось с исполнительным и послушным Плющенко, чем со вспыльчивым Ягудиным, на всё имевшим своё мнение.



«Я не умею быть механической игрушкой в руках тренера. И здесь, конечно, Женя мне полная противоположность: он никогда не возражал Мишину и исполнял всё так, как тот говорил. Мишин не терпит возражений. И, может быть, поэтому я однажды почувствовал, что он уделяет больше внимания Плющенко», — рассказывал Ягудин «Известиям».

Перед чемпионатом Европы в Милане Мишин жёстко контролировал режим Ягудина и даже отобрал у него игровую приставку. Полная концентрация помогла Алексею завоевать золото, а заодно и путёвку на Олимпиаду в Нагано, но отношения с Мишиным оставались напряжёнными.

Злые языки нашептали Ягудину, что тренер в ответ на поздравление с его золотом и серебром Плющенко бросил: «Жаль, что не наоборот».

Читайте также Тесты на коронавирус фигуристов группы Мишина показали отрицательный результат

Обвинение от Мишина

Ягудин переживал, что тренер отдаёт предпочтение Плющенко, однако всерьёз о смене наставника не задумывался. Поворотный момент случился на Олимпиаде в Нагано. Алексей мог бороться за медали, но перед произвольной программой простыл и занял лишь пятое место.



«На контроле в Олимпийской деревне Нагано открывают его чемодан, а там в обнимку с коньками лежат две бутылки водки. Иногда эта бравада сильно мешала ему. В Нагано он мог быть на пьедестале. Но после отличного проката в короткой программе он, приняв душ, сел на трибуну смотреть соревнования прямо под вентиляционной трубой. Я ему говорю: “Пересядь!” Не стал. В итоге — назавтра температура под 40 градусов, произвольная не задалась, упал с четверного», — писал позже Мишин.

У Алексея Николаевича действительно были основания злиться на Ягудина, ведь представить подобную взбалмошность со стороны Плющенко он не мог. Кроме того, именно Мишин убедил федерацию соблюсти спортивный принцип и отправить на Олимпиаду Ягудина, а не Плющенко.

Но в итоге непослушание Алексея стоило ему олимпийской медали, и его тренер не нашёл в себе сил поддержать ученика в самый трудный момент.

<iframe width="560" height="315" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=mediaproject_in_article_news&viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=720129&place_id=article&noSound=1&autoplay=1"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сидя рядом со мной после произвольной программы, Алексей Николаевич не сказал мне ни слова. Когда на табло появились оценки, он ушёл, оставив меня одного с моими чувствами. Я сделал вид, что не заметил его ухода. Встал и приветствовал зрителей, хотя внутри у меня всё кипело. Отсутствие тренера вызывало у меня чувство неловкости», — вспоминал Ягудин.

Читайте также Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах Ягудина

Ягудина засуживают?

В тот момент Ягудин понял, что отношения с Мишиным зашли в тупик и ему надо уходить. До конца сезона оставался ещё чемпионат мира в США, отбор на который лишь усугубил ситуацию. Федерация вновь заняла сторону Плющенко, и на этот раз Мишин возражать не стал.

К счастью для обоих учеников Мишина, олимпийский чемпион Нагано Кулик снялся с турнира, так что в Миннеаполис отправились и Ягудин, и Плющенко. Ягудин тот чемпионат выиграл, но окончательно убедился в правильности выбора.

Летом Ягудин ушёл от Мишина к Тарасовой. Если Плющенко своей радости не скрывал, то тренер болезненно переживал потерю звёздного фигуриста. В январе 1999 года Плющенко впервые в карьере обыграл Ягудина. Алексей счёл тот результат несправедливым.

«Хоть я и откатался неважно, моё выступление было лучше выступления Плющенко. Не могу передать, что творилось со мной, когда Женька занял первое место, обойдя меня и Урманова. Когда злоба прошла, я вспомнил слова Писеева о том, что не видать мне поддержки, если я уйду от Мишина. Я-то полагал, что это касается лишь моральной или финансовой стороны, но неужели президент федерации имел в виду и судейство? Писеев и Мишин были хорошими друзьями, и сейчас я убеждён — те результаты были предопределены».

Евгений Плющенко во время выступления. | Источник: РИА

Победа на Олимпиаде

Однако Ягудин стал проигрывать Плющенко не только на внутренней арене. Евгений вышел на пик формы и побеждал на всех турнирах подряд. Естественно, перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити все ставили на Плющенко, но Ягудин идеально откатал две потрясающие программы: короткую «Зиму» и произвольную «Человек в железной маске».



Плющенко же в короткой упал с четверного тулупа и по сути потерял шансы на золото. Позже и Евгений, и его тренер Мишин будут винить в неудаче психолога Рудольфа Загайнова, работавшего с Ягудиным и чуть ли не заколдовавшего Плющенко.

Мишин, можно сказать, повернулся на этой борьбе. Он не просто преследовал цель обыграть, он хотел уничтожить меня. Эти два года Мишин твердил, что Тарасова — пустышка в мужском катании, что Ягудин под её началом ничему не научился, только строить гримасы на льду. Алексей Ягудин

А Ягудин признается, что именно конфликт с Мишиным помог ему заново обрести себя. Бывший тренер не поздравил Алексея с победой на чемпионате мира-2000 в Ницце, а затем принижал его талант и заслуги Татьяны Тарасовой как тренера одиночников.



«Мишин, можно сказать, повернулся на этой борьбе. Он не просто преследовал цель обыграть, он хотел уничтожить меня. Эти два года Мишин твердил, что Тарасова — пустышка в мужском катании, что Ягудин под её началом ничему не научился, только строить гримасы на льду. Я не могу припомнить точно, он как-то по-другому, очень зло это сказал, явно надеясь задеть меня. И это и вправду очень задело меня. В этот день моё желание выиграть Олимпийские игры стало бешеным. И я думаю, на самом деле судьба золота в этот день и решилась. Так что Мишин мне очень помог стать олимпийским чемпионом. Я благодарен ему. Он очень многому научил меня в фигурном катании. А потом ещё сделал всё, чтобы я поверил в то, что я могу стать олимпийским чемпионом, когда эта вера была утеряна», — рассказывал Ягудин после триумфа в Солт-Лейк-Сити.

Вражда в прошлом

С годами отношения между бывшими тренером и учеником нормализовались. Ягудин и Мишин говорят друг о друге уважительно и оба признают, что переход Алексея к Тарасовой был правильным шагом.

Возможно, не заболей Ягудин на Олимпиаде в Нагано, он бы так и остался без главной награды в карьере.