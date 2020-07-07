Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Арсенал Т
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:30
Лечче
Лацио
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Челси
02
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд
Норвич
11
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Лестер
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ахмат
12
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мишин хотел меня уничтожить». Как Ягудин не захотел делить тренера с Плющенко

Малоизвестный эпизод противостояния двух выдающихся российских фигуристов.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Тренера Мишина в фигурном катании называют не иначе как Профессор. Алексей Николаевич трепетно относится к ученикам, не участвует в публичных разборках с коллегами и не играет в популярный в наше время «пинг-понг шариками из шоколадного джема».

Но 20 лет назад всё было иначе. Мишин обвинил Алексея Ягудина в поражении на Олимпиаде и бросил ранимого парня в самый трудный момент. Уже после перехода Алексея к Тарасовой Мишин публично принижал его талант и, по мнению Алексея, способствовал постоянным победам Плющенко на чемпионатах России. А легендарную победу Ягудина в Солт-Лейк-Сити его бывший тренер объяснял чуть ли не чёрной магией.

Во время загрузки произошла ошибка.

За что же опытный и мудрый Мишин ополчился на Ягудина? Вспоминаем малоизвестный эпизод противостояния двух выдающихся олимпийских чемпионов из России.

Читайте также
Американские журналисты раскритиковали Ягудина из-за скандала с Риппоном

Борьба за внимание

Ягудин начал тренироваться у Алексея Мишина в 12-летнем возрасте. Росший без отца парень был самым младшим в группе и терпел издёвки товарищей, пока спустя два года в Санкт-Петербург не переехал Плющенко. Отношения между двумя юными фигуристами не заладились с самого начала. Лёша с удовольствием подтравливал Женю, а тот ревновал к нему Мишина и делал всё, чтобы заслужить внимание тренера.

«“Вали в свой Волгоград!” Эту фразу я слышал и от других спортсменов, но от Ягудина чаще всего. Конечно, я получал от него зуботычины. Как от старшего и более сильного. Причем, как правило, если он меня и бил, делал это исподтишка», — вспоминал Плющенко.

Мишин прекрасно знал о непростых взаимоотношениях между амбициозными учениками и старался не выделять никого из них, однако и Ягудин, и Плющенко всё равно чувствовали себя обделёнными.

Алексею не нравилось, что он всё время выступал на одних турнирах с олимпийским чемпионом Урмановым, пока Плющенко в отсутствие сильных конкурентов штамповал победы и набирался уверенности в себе. Евгений в свою очередь считал, что конкуренту достаются лучшие программы и костюмы, а он получает остатки. При этом Плющенко не обижался на Мишина, а лишь заряжался мотивацией.

Читайте также
От Тутберидзе к Плющенко ушла ещё одна фигуристка

Ставка на Плющенко

В олимпийском сезоне Ягудин раз за разом обыгрывал Плющенко, но отношения с тренером портились. Любившему дисциплину Мишину легче работалось с исполнительным и послушным Плющенко, чем со вспыльчивым Ягудиным, на всё имевшим своё мнение.

«Я не умею быть механической игрушкой в руках тренера. И здесь, конечно, Женя мне полная противоположность: он никогда не возражал Мишину и исполнял всё так, как тот говорил. Мишин не терпит возражений. И, может быть, поэтому я однажды почувствовал, что он уделяет больше внимания Плющенко», — рассказывал Ягудин «Известиям».

Перед чемпионатом Европы в Милане Мишин жёстко контролировал режим Ягудина и даже отобрал у него игровую приставку. Полная концентрация помогла Алексею завоевать золото, а заодно и путёвку на Олимпиаду в Нагано, но отношения с Мишиным оставались напряжёнными.

Злые языки нашептали Ягудину, что тренер в ответ на поздравление с его золотом и серебром Плющенко бросил: «Жаль, что не наоборот».

Читайте также
Тесты на коронавирус фигуристов группы Мишина показали отрицательный результат

Обвинение от Мишина

Ягудин переживал, что тренер отдаёт предпочтение Плющенко, однако всерьёз о смене наставника не задумывался. Поворотный момент случился на Олимпиаде в Нагано. Алексей мог бороться за медали, но перед произвольной программой простыл и занял лишь пятое место.

«На контроле в Олимпийской деревне Нагано открывают его чемодан, а там в обнимку с коньками лежат две бутылки водки. Иногда эта бравада сильно мешала ему. В Нагано он мог быть на пьедестале. Но после отличного проката в короткой программе он, приняв душ, сел на трибуну смотреть соревнования прямо под вентиляционной трубой. Я ему говорю: “Пересядь!” Не стал. В итоге — назавтра температура под 40 градусов, произвольная не задалась, упал с четверного», — писал позже Мишин.

У Алексея Николаевича действительно были основания злиться на Ягудина, ведь представить подобную взбалмошность со стороны Плющенко он не мог. Кроме того, именно Мишин убедил федерацию соблюсти спортивный принцип и отправить на Олимпиаду Ягудина, а не Плющенко.

Но в итоге непослушание Алексея стоило ему олимпийской медали, и его тренер не нашёл в себе сил поддержать ученика в самый трудный момент.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сидя рядом со мной после произвольной программы, Алексей Николаевич не сказал мне ни слова. Когда на табло появились оценки, он ушёл, оставив меня одного с моими чувствами. Я сделал вид, что не заметил его ухода. Встал и приветствовал зрителей, хотя внутри у меня всё кипело. Отсутствие тренера вызывало у меня чувство неловкости», — вспоминал Ягудин.

Читайте также
Тарасова вступилась за обвиненного в пьяных дебошах Ягудина

Ягудина засуживают?

В тот момент Ягудин понял, что отношения с Мишиным зашли в тупик и ему надо уходить. До конца сезона оставался ещё чемпионат мира в США, отбор на который лишь усугубил ситуацию. Федерация вновь заняла сторону Плющенко, и на этот раз Мишин возражать не стал.

К счастью для обоих учеников Мишина, олимпийский чемпион Нагано Кулик снялся с турнира, так что в Миннеаполис отправились и Ягудин, и Плющенко. Ягудин тот чемпионат выиграл, но окончательно убедился в правильности выбора.

Летом Ягудин ушёл от Мишина к Тарасовой. Если Плющенко своей радости не скрывал, то тренер болезненно переживал потерю звёздного фигуриста. В январе 1999 года Плющенко впервые в карьере обыграл Ягудина. Алексей счёл тот результат несправедливым.

«Хоть я и откатался неважно, моё выступление было лучше выступления Плющенко. Не могу передать, что творилось со мной, когда Женька занял первое место, обойдя меня и Урманова. Когда злоба прошла, я вспомнил слова Писеева о том, что не видать мне поддержки, если я уйду от Мишина. Я-то полагал, что это касается лишь моральной или финансовой стороны, но неужели президент федерации имел в виду и судейство? Писеев и Мишин были хорошими друзьями, и сейчас я убеждён — те результаты были предопределены».

Евгений Плющенко во время выступления. | Источник: РИА

Победа на Олимпиаде

Однако Ягудин стал проигрывать Плющенко не только на внутренней арене. Евгений вышел на пик формы и побеждал на всех турнирах подряд. Естественно, перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити все ставили на Плющенко, но Ягудин идеально откатал две потрясающие программы: короткую «Зиму» и произвольную «Человек в железной маске».

Плющенко же в короткой упал с четверного тулупа и по сути потерял шансы на золото. Позже и Евгений, и его тренер Мишин будут винить в неудаче психолога Рудольфа Загайнова, работавшего с Ягудиным и чуть ли не заколдовавшего Плющенко.

Мишин, можно сказать, повернулся на этой борьбе. Он не просто преследовал цель обыграть, он хотел уничтожить меня. Эти два года Мишин твердил, что Тарасова — пустышка в мужском катании, что Ягудин под её началом ничему не научился, только строить гримасы на льду.
Алексей Ягудин

А Ягудин признается, что именно конфликт с Мишиным помог ему заново обрести себя. Бывший тренер не поздравил Алексея с победой на чемпионате мира-2000 в Ницце, а затем принижал его талант и заслуги Татьяны Тарасовой как тренера одиночников.

«Мишин, можно сказать, повернулся на этой борьбе. Он не просто преследовал цель обыграть, он хотел уничтожить меня. Эти два года Мишин твердил, что Тарасова — пустышка в мужском катании, что Ягудин под её началом ничему не научился, только строить гримасы на льду. Я не могу припомнить точно, он как-то по-другому, очень зло это сказал, явно надеясь задеть меня. И это и вправду очень задело меня. В этот день моё желание выиграть Олимпийские игры стало бешеным. И я думаю, на самом деле судьба золота в этот день и решилась. Так что Мишин мне очень помог стать олимпийским чемпионом. Я благодарен ему. Он очень многому научил меня в фигурном катании. А потом ещё сделал всё, чтобы я поверил в то, что я могу стать олимпийским чемпионом, когда эта вера была утеряна», — рассказывал Ягудин после триумфа в Солт-Лейк-Сити.

Вражда в прошлом

С годами отношения между бывшими тренером и учеником нормализовались. Ягудин и Мишин говорят друг о друге уважительно и оба признают, что переход Алексея к Тарасовой был правильным шагом.

Возможно, не заболей Ягудин на Олимпиаде в Нагано, он бы так и остался без главной награды в карьере.

Алексей Адамов

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Как и почему из «Спартака» убрали Цорна, кто может его заменить
Новые подробности гибели Коби Брайанта. Хронология дня трагедии
Стало известно, где сыграет сборная России в Лиге наций
«Реал» планирует бесплатно заполучить Мбаппе
Игроки НХЛ будут жить закрытыми. Жены приедут лишь к финалистам
«Зенит» хочет привлечь к работе с резервом Аршавина и Кержакова
КДК РФС дисквалифицировал Комбарова и Полуяхтова на три матча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь