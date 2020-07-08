Участница Олимпиады-2018 Мария Сотскова завершила карьеру в возрасте 20 лет
Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры. По словам 20-летней спортсменки, принять такое решение ее вынудили проблемы со здоровьем.
Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры. По словам 20-летней спортсменки, принять такое решение ее вынудили проблемы со здоровьем.
«Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это не так, и все
Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый
Пришло время рассказать вам о моих чувствах, переживаниях, которые я держала в себе очень долго.
После олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал, я боролась. Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это — конец. Конец моей спортивной карьеры. Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, несмотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжелых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению.
Невозможно повернуть время вспять. В одном послании не уместить всего того, что мне важно сказать. Моя душа разрывается. Со слезами на глазах я вспоминаю и всю жизнь буду вспоминать людей, которые вложили в меня свои силы, веру, время и любовь. Никаких слов не хватит чтобы выразить, того, что у меня на душе, — написала Сотскова в инстаграме.
Сотскова — серебряный призер юниорского чемпионата мира, серебряный призер Юношеских Олимпийских игр, победительница финала юниорского