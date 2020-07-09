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10:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Она выступала с Загитовой на Олимпиаде-2018, но выбрала семью. Права ли Мария Сотскова?

Вице-чемпионка мира среди юниоров закончила с любительским спортом в 20 лет и выходит замуж.

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Источник: Спорт-Экспресс

Участница Олимпийских игр в Пхенчхане приняла решение уйти с катка. Причины теперь уже экс-фигуристка озвучила сама в посте в Instagram. Но не поторопилась ли спортсменка со столь резким поворотом событий? Марии всего 20 лет, хотя по нынешним меркам женского одночного катания ее можно считать ветераном.

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Перспективы и яркость

Мария, пожалуй, одна из самых ярких российских фигуристок последних лет. Чем запомнится болельщикам Алина Загитова и Евгения Медведева — давно понятно. А вот Сотскову будут вспоминать как яркую вспышку в красочных костюмах. Это отмечала и сама Татьяна Тарасова.

— Она интересная девица, с хорошим прыжком и красотой. Она не должна сдаваться. Если она хочет кататься, то пусть катается. И у нее очень красивый костюм, мне нравится, черный с серебром, — заявила Тарасова в эфире Первого канала после выступления Сотсковой на этапе «Гран-при» во Франции в 2019 году.

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Однако помнить Марию будут и за то, что когда-то она подавала очень серьезные надежды. Да, больших побед в ее карьере не было, но медалей она завоевала достаточно. К тому же, занимая не самые высокие места, Сотскова помогала сборной России — в конце марта на чемпионате мира-2017 в Хельсинки она оказалась в восьмерке лучших фигуристок мира, что позволило нашей стране получить три квоты на Олимпиаду в Корею.

Как показало время, эту квоту она завоевала для себя самой. И пусть выступление на Играх-2018 получилось не таким запоминающимся, но Мария вошла в историю — выступила на Олимпиаде. Вместе с Загитовой и Медведевой. А таким похвастаться больше никто не сможет. У каких-то других фигуристов, например, четырехкратного чемпиона России Максима Ковтуна или чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой олимпийского опыта нет. А у Сотсковой есть.

Череда неудач

Однако затем в жизни Марии настало смутное время — постолимпийский сезон стал не самым удачным. Фигуристка заняла седьмое и девятое места на этапах «Гран-при» Франции и Японии и не попала в финал. На чемпионате России Сотскова не сумела войти в десятку сильнейших, по итогам двух программ заняв 16-е место и не попав в сборные на чемпионаты Европы и мира.

Далее последовало выступление на Универсиаде-2019 года, но и там Мария заняла лишь 7-е место. В конце сезона она сменила тренера и перешла от Елены Буяновой к Светлане Соколовской. Казалось бы, новый тренер должен был придать уверенности, свежести и мотивации работать дальше. Но все сложилось совсем грустно.

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Следующий сезон Мария начала в Братиславе на Мемориале Непелы, где стала 7-й. На этапе «Гран-при» во Франции она заняла последнее, 11-е место. Чемпионат России Сотскова пропустила. В общем, ее сезон закончился быстрее, чем начался. Помимо спортивных невзгод, случилась и семейная. У фигуристки в самом начале сезона умер отец. Для спортсменки это был удар.

— У меня, видимо, была очень сильная связь с папой. В день, когда он умер, я на тренировке очень сильно упала в прокате, и Светлана Владимировна сказала: мол, оставь прыжки, просто катай макет короткой программы. Для этой постановки мы взяли музыку, которая мне очень близка, и очень многое было с ней связано. Так получилось, что многие моменты жизни, и сложные, и счастливые, я проходила вместе с этой музыкой. Я катала в Кисловодске макет этой программы и думала о том, что посвящу эту программу папе. Просто, совершенно неодолимо вдруг почувствовала, что очень хочу ее посвятить ему. Даже успела представить, как рассказываю все это в каком-нибудь интервью, как потом папа это интервью читает. Он всегда очень радовался, что я катаюсь, чего-то достигаю. Очень гордился мной, и я знала, что ему будет очень приятно услышать от меня такие слова. А теперь… Теперь я точно знаю, что свою новую программу буду катать для него, — рассказала Мария в интервью «РИА Новостям».

И вынести столько бед молодой, совсем еще юной девушке — крайне сложно.

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С катка — в ЗАГС

Именно об этом говорит Мария в своем посте.

— После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал я боролась. Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры.

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Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, несмотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжелых переживаний, у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению, — написала Сотскова.

Иными словами, фигуристка просто устала бороться. Ее замучили проблемы. И казалось бы, совсем молодая и полная сил — 20-летняя Мария принимает решение уйти с катка. Поначалу может показаться, что фигуристка поторопилась с таким резким решением — в ее годы можно еще кататься и кататься, пример Елизаветы Туктамышевой (23 года) и Мэрайи Белл (24 года) — более чем мотивирующий. Но Мария пошла другим путем.

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Не нужно ее винить за, вероятно, не до конца раскрытый потенциал. Она поборолась после неудачного постолимпийского сезона, сменила тренера, но всему есть предел. Если речь идет о здоровье спортсмена — кажется, здесь решать ему. К тому же ушла Сотскова не куда-нибудь, а в семейную жизнь. Об этом рассказала ее тренер Светлана Соколовская, при этом, добавив, что о решении своей ученицы она знала давно.

— Я знала о завершении карьеры еще в ноябре. И естественно поддержала, — цитирует ltk-cska.ru Соколовскую. — Она мне очень симпатична. Я знаю, что все что у нее в жизни творилось, утихнет. Время лечит. Она честный человечек, а сейчас готовится к свадьбе. Впереди у Маши длинный и счастливый путь.

А еще Сотскова студентка ГИТИСа, учится на балетмейстера. И, вероятно, мы ее еще увидим на льду. Но уже в роли постановщика программ.

Анастасия Рацкевич

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