Она выступала с Загитовой на Олимпиаде-2018, но выбрала семью. Права ли Мария Сотскова?

Участница Олимпийских игр в Пхенчхане приняла решение уйти с катка. Причины теперь уже
Мария, пожалуй, одна из самых ярких российских фигуристок последних лет. Чем запомнится болельщикам Алина Загитова и Евгения Медведева — давно понятно. А вот Сотскову будут вспоминать как яркую вспышку в красочных костюмах. Это отмечала и сама Татьяна Тарасова.
— Она интересная девица, с хорошим прыжком и красотой. Она не должна сдаваться. Если она хочет кататься, то пусть катается. И у нее очень красивый костюм, мне нравится, черный с серебром, — заявила Тарасова в эфире Первого канала после выступления Сотсковой на этапе «Гран-при» во Франции в 2019 году.
Однако помнить Марию будут и за то, что
Как показало время, эту квоту она завоевала для себя самой. И пусть выступление на Играх-2018 получилось не таким запоминающимся, но Мария вошла в историю — выступила на Олимпиаде. Вместе с Загитовой и Медведевой. А таким похвастаться больше никто не сможет. У
Однако затем в жизни Марии настало смутное время — постолимпийский сезон стал не самым удачным. Фигуристка заняла седьмое и девятое места на этапах «Гран-при» Франции и Японии и не попала в финал. На чемпионате России Сотскова не сумела войти в десятку сильнейших, по итогам двух программ заняв 16-е место и не попав в сборные на чемпионаты Европы и мира.
Далее последовало выступление на Универсиаде-2019 года, но и там Мария заняла лишь 7-е место. В конце сезона она сменила тренера и перешла от Елены Буяновой к Светлане Соколовской. Казалось бы, новый тренер должен был придать уверенности, свежести и мотивации работать дальше. Но все сложилось совсем грустно.
Следующий сезон Мария начала в Братиславе на Мемориале Непелы, где стала 7-й. На этапе «Гран-при» во Франции она заняла последнее, 11-е место. Чемпионат России Сотскова пропустила. В общем, ее сезон закончился быстрее, чем начался. Помимо спортивных невзгод, случилась и семейная. У фигуристки в самом начале сезона умер отец. Для спортсменки это был удар.
— У меня, видимо, была очень сильная связь с папой. В день, когда он умер, я на тренировке очень сильно упала в прокате, и Светлана Владимировна сказала: мол, оставь прыжки, просто катай макет короткой программы. Для этой постановки мы взяли музыку, которая мне очень близка, и очень многое было с ней связано. Так получилось, что многие моменты жизни, и сложные, и счастливые, я проходила вместе с этой музыкой. Я катала в Кисловодске макет этой программы и думала о том, что посвящу эту программу папе. Просто, совершенно неодолимо вдруг почувствовала, что очень хочу ее посвятить ему. Даже успела представить, как рассказываю все это в
И вынести столько бед молодой, совсем еще юной девушке — крайне сложно.
Именно об этом говорит Мария в своем посте.
— После Олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал я боролась. Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры.
Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, несмотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжелых переживаний, у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению, — написала Сотскова.
Иными словами, фигуристка просто устала бороться. Ее замучили проблемы. И казалось бы, совсем молодая и полная сил — 20-летняя Мария принимает решение уйти с катка. Поначалу может показаться, что фигуристка поторопилась с таким резким решением — в ее годы можно еще кататься и кататься, пример Елизаветы Туктамышевой (23 года) и Мэрайи Белл (24 года) — более чем мотивирующий. Но Мария пошла другим путем.
Не нужно ее винить за, вероятно, не до конца раскрытый потенциал. Она поборолась после неудачного постолимпийского сезона, сменила тренера, но всему есть предел. Если речь идет о здоровье спортсмена — кажется, здесь решать ему. К тому же ушла Сотскова не
— Я знала о завершении карьеры еще в ноябре. И естественно поддержала, — цитирует
А еще Сотскова студентка ГИТИСа, учится на балетмейстера. И, вероятно, мы ее еще увидим на льду. Но уже в роли постановщика программ.
Анастасия Рацкевич