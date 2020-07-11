Первая в истории премия ISU Skating Awards пройдет в субботу в онлайн-формате

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Дебют ISU Skating Awards должен был стать мероприятием масштаба премии «Оскар». В отличие от традиционного гала-вечера, фигурный «Оскар», как его назвали болельщики, организаторы планировали сделать автономным событием в рамках главного турнира сезона. Журналистам даже приходилось получать на него отдельную аккредитацию. Однако пандемия сделала такой формат неактуальным на длительный срок, его заменит трансляция, которая начнется в 17:00 мск.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b5b3a58995d0d3c14754" data-vnd="b5b3a58995d0d3c14754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b5b3a58995d0d3c14754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Победителей объявят в семи номинациях, представители России присутствуют в четырех из них. Изначальный перечень формировался специальной комиссией на основании результатов в сезоне-2019/20. Дальше проходило голосование, в котором участвовали болельщики, члены ISU и представители СМИ. Результаты в каждой из этих категорий составили одну треть от итогового голоса.

После всех этапов были отобраны кандидаты в шорт-лист. Победителей в каждой номинации определяла отдельная коллегия жюри. Она состоит из шести бывших фигуристов. От России в коллегию вошла олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Номинации и претенденты

На звание самого ценного фигуриста претендуют американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, а также французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон. В номинации «Лучший костюм» представлены россиянка Анна Щербакова, Ханю и американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок / Эван Бейтс. Лучшую программу сезону выбирали среди работ россиянки Евгении Медведевой, француза Кевина Эймоза, а также пары Пападакис/Сизерон. Самым ценным новичком года могут стать россиянки Алена Косторная, Александра Трусова и южнокорейская фигуристка Ю Ён.

На звание лучшего хореографа претендуют Ше-Линн Бурн, Мари-Франс Дюбрёй и Лори Николь. Также будет вручена награда в номинации «За достижения в карьере». Самой интригующей, вероятно, является номинация «Лучший тренер». В ее шорт-лист вошли россиянка Этери Тутберидзе, американец Рафаэль Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Тутберидзе привела к золоту Олимпиады 2018 года и к победам во всех остальных крупных турнирах Алину Загитову. Медведева под ее руководством завоевала по две золотые медали на чемпионатах мира, Европы и в финалах Гран-при. В прошлом сезоне Тутберидзе благодаря своим подопечным Косторной, Щербаковой и Трусовой не проиграла ни одного турнира.

Арутюнян известен по работе со множеством известных фигуристов, самым ярким подопечным в его современной карьере является Чен. Орсер — один из самых авторитетных тренеров мира. Именно под его руководством южнокорейская спортсменка Ким Ён А стала олимпийской чемпионкой, а сейчас у него тренируется Медведева.