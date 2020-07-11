Олимпийская чемпионка Боброва рассказала о дружбе с Медведевой

«С сезона-2016, — ответила Боброва в Instagram на вопрос подписчика о том, как давно они дружат с Медведевой. — Вот как начали на соревнованиях жить вместе, так и расстаться не можем. Мне кажется, ее привлекает моя неадекватность и сумасшедшая неуравновешенность».

«Нас разделяли города и страны… Если кто-то думает, что есть большая разница между тем, что друг живет с тобой в одном городе или в другой стране, то вы ошибаетесь! Нас разделяют тысячи километров, моря и океаны, и в телефонном звонке мы плачемся, что так здорово было бы встретиться!!! И как только мы соединяемся в одном городе, может пройти больше двух недель прежде, чем мы наконец-то встретимся!!! Я очень скучала, и безумно была рада с тобой встретится. Жаль, что встреча не продлилась долго, но мы ещё наверстаем!!! Люблю», — написала Боброва под снимком.