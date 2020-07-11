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18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Этери Тутберидзе получила премию ISU Skating Awards как тренер года

Этери Тутберидзе признана тренером года и стала обладательницей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер».

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Источник: РИА "Новости"
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18
фотографий
18
фотографий
Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?

Ученица Тутберидзе чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная была признана «Новичком года».

Соперниками Тутберидзе в шорт-листе номинации были тренер Юдзуру Ханю и Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер и наставник Нэйтана Чена американский специалист Рафаэль Арутюнян.

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«Очень приятно быть номинированной в этой категории. Тренер должен быть учителем и другом. Мы очень счастливы, когда наши ученики добиваются определённых результатов. Иногда это бывает неожиданно, иногда мы этого ждём», — сказала Тутберидзе в ролике, подготовленном организаторами церемонии, проходящей в онлайн-режиме.

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