Этери Тутберидзе получила премию ISU Skating Awards как тренер года

Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?

Этери Тутберидзе воспитала так много чемпионок по фигурному катанию, что всех сразу и не вспомнишь. А вы помните?