Этери Тутберидзе получила премию ISU Skating Awards как тренер года
Этери Тутберидзе признана тренером года и стала обладательницей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер».
Этери Тутберидзе признана тренером года и стала обладательницей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер».
Ученица Тутберидзе чемпионка Европы и победительница финала
Соперниками Тутберидзе в
«Очень приятно быть номинированной в этой категории. Тренер должен быть учителем и другом. Мы очень счастливы, когда наши ученики добиваются определённых результатов. Иногда это бывает неожиданно, иногда мы этого ждём», — сказала Тутберидзе в ролике, подготовленном организаторами церемонии, проходящей в