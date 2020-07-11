Наставница казахстанки Турсынбаевой признана ISU лучшим тренером мира

Россиянка обошла американского специалиста Рафаэла Арутюняна, тренирующего двукратного чемпиона мира Натана Чена, и канадца Брайана Орсера, работающего с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, добившейся всех своих значимых наград под руководством Тутберидзе.

Напомним, Тутберидзе тренирует казахстанскую фигуристку Элизабет Турсынбаеву.

Первая в истории церемония ISU Skating Awards, являющаяся аналогом американской кинопремии «Оскар», проходит в субботу, 11 июля, в онлайн-режиме.

Канадская хореограф Ше-Линн Бурн, поставившая в минувшем сезоне программы российским фигуристкам Евгении Медведевой и Елизавете Туктамышевой, победила в номинации «лучший хореограф» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

Жюри предпочло Бурн в данной номинации ее соотечественницам Лори Никол и Мари-Франс Дюбрей.

Наряды из произвольного танца минувшего сезона американской пары Мэдисон Чок/Эван Бейтс победили в номинации премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards «Лучший костюм».

Жюри предпочло костюмы Чок и Бейтса костюму-трансформеру двукратной чемпионки России, вице-чемпионки Европы Анны Щербаковой из произвольной программы фигуристки «Жар-птица» и костюму двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю из его произвольной программы.

Четырехкратный чемпион мира канадец Курт Браунинг был удостоен премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards за достижения в фигурном катании Lifetime Achievement Award.

54-летний Браунинг был представлен организаторами обладателем данной премии.

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю победил в номинации «самый ценный фигурист» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.