Наставница казахстанки Турсынбаевой признана ISU лучшим тренером мира
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.
Россиянка обошла американского специалиста Рафаэла Арутюняна, тренирующего двукратного чемпиона мира Натана Чена, и канадца Брайана Орсера, работающего с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, добившейся всех своих значимых наград под руководством Тутберидзе.
Напомним, Тутберидзе тренирует казахстанскую фигуристку Элизабет Турсынбаеву.
Первая в истории церемония ISU Skating Awards, являющаяся аналогом американской кинопремии «Оскар», проходит в субботу, 11 июля, в
Канадская хореограф
Жюри предпочло Бурн в данной номинации ее соотечественницам Лори Никол и
Наряды из произвольного танца минувшего сезона американской пары Мэдисон Чок/Эван Бейтс победили в номинации премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards «Лучший костюм».
Жюри предпочло костюмы Чок и Бейтса
Четырехкратный чемпион мира канадец Курт Браунинг был удостоен премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards за достижения в фигурном катании Lifetime Achievement Award.
54-летний Браунинг был представлен организаторами обладателем данной премии.
Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю победил в номинации «самый ценный фигурист» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.
Японский спортсмен опередил в данной номинации двукратного чемпиона мира американца Натана Чена и четырехкратных чемпионов мира в танцах на льду французов Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона.