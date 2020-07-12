Призер чемпионата Европы описала методы работы Тутберидзе

«Этери Георгиевна очень требовательная, что помогает нам показывать результаты на соревнованиях. Она старается дать нам самое лучшее и раскрыть сильные стороны каждого спортсмена», — заявила Щербакова. По ее мнению, тренер — сильная женщина, которая умеет ставить перед собой цели и добиваться их.
11 июля Международный союз конькобежцев (ISU) признал Тутберидзе лучшим тренером года. Ее ученица Алена Косторная была названа лучшим новичком премии Skating Awards.
Щербакова — двукратная чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы-2020. Она является первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях.