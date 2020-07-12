Призер чемпионата Европы описала методы работы Тутберидзе

«Этери Георгиевна очень требовательная, что помогает нам показывать результаты на соревнованиях. Она старается дать нам самое лучшее и раскрыть сильные стороны каждого спортсмена», — заявила Щербакова. По ее мнению, тренер — сильная женщина, которая умеет ставить перед собой цели и добиваться их.