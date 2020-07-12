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15:39 (мск), источник: Sport24

Медведева опубликовала видео в изящном платье

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в сторис инстаграма новое короткое видео, на котором она одета в изящное платье.

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13
фотографий

«Женя выглядит шикарно», — говорится в твиттере фанатского сообщества Медведевой в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Медведева не получила премию ISU Skating Awards за лучшую программу. Россиянка со своей программой «Мемуары гейши» уступила французской паре фигуристов Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

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