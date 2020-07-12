Медведева опубликовала видео в изящном платье
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в сторис инстаграма новое короткое видео, на котором она одета в изящное платье.
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в сторис инстаграма новое короткое видео, на котором она одета в изящное платье.
«Женя выглядит шикарно», — говорится в твиттере фанатского сообщества Медведевой в инстаграме.
Напомним, Медведева не получила премию ISU Skating Awards за лучшую программу. Россиянка со своей программой «Мемуары гейши» уступила французской паре фигуристов Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.