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16:38 (мск), источник: Sport24

«Встретили красивый рассвет». Фигуристы Синицина и Кацалапов полетали на воздушном шаре: видео

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, подарила своему партнеру на день рождения полет на воздушном шаре.

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«Многие спрашивают: “Страшно”? На самом деле нет! Очень красивые открываются пейзажи. Такая тишина и одновременно этот громкий звук горелки (или как она там называется), от которой очень тепло! Короче, о страхе даже и не думаешь. К тому же мы встретили красивый рассвет, пролетали ромашковые поля и даже умудрились сорвать шишку с ели. Вы знали, что зимой они тоже летают? Короче, если вам не лень встать посреди ночи и вы хотите немного новых ощущений, мне кажется, это прикольно!» — написала Синицина в инстаграме.

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