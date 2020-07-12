«Встретили красивый рассвет». Фигуристы Синицина и Кацалапов полетали на воздушном шаре: видео

«Многие спрашивают: “Страшно”? На самом деле нет! Очень красивые открываются пейзажи. Такая тишина и одновременно этот громкий звук горелки (или как она там называется), от которой очень тепло! Короче, о страхе даже и не думаешь. К тому же мы встретили красивый рассвет, пролетали ромашковые поля и даже умудрились сорвать шишку с ели. Вы знали, что зимой они тоже летают? Короче, если вам не лень встать посреди ночи и вы хотите немного новых ощущений, мне кажется, это прикольно!» — написала Синицина в инстаграме.